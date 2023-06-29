29 июня 2023

Председатель Пентагона заявил, что ничего не знает о передаче Украине ракет ATACMS

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, бомба, рсзо, M270, stock, умная, ATACMS, М270
В Пентагоне прокомментировали сообщение о передаче Украине ракет ATACMS Фото:
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Пентагону ничего неизвестно о том, что якобы Вашингтон готов передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

«Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях», — сказал Райдер на ежедневном брифинге, передает его слова РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США близки к передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, передает RT. Накануне экс-полковник армии США Джонатан Свит предложил властям США поставить Киеву ATACMS. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол сообщил, что в конгрессе призвали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму.

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Пентагону ничего неизвестно о том, что якобы Вашингтон готов передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. «Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях», — сказал Райдер на ежедневном брифинге, передает его слова РИА Новости. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США близки к передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, передает RT. Накануне экс-полковник армии США Джонатан Свит предложил властям США поставить Киеву ATACMS. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол сообщил, что в конгрессе призвали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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