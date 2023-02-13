13 февраля 2023

Власти США отказали Киеву в возможности ударить вглубь России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк, stock
США боятся подорвать собственную боеспособность в следующих конфликтах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США имеют небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. По этой причине и из-за опасений подорвать свою боеспособность, они отказали Украине в предоставлении данного вида боеприпасов. Такую позицию озвучил источник изданию Politico.

«В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — передает газете источник в Пентагоне. При этом отмечается, что американские власти готовы предоставить иное вооружение, способное дать возможность Украине наносить удары по целям.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Условием для этого по мнению американского экс-посла в России Майкла Макфола может стать подписание Зеленским специального документа, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Позднее США нарушили свое обещание и решили поставлять Киеву дальнобойные ракеты GLSDB, способные достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей.

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Власти США имеют небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. По этой причине и из-за опасений подорвать свою боеспособность, они отказали Украине в предоставлении данного вида боеприпасов. Такую позицию озвучил источник изданию Politico. «В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — передает газете источник в Пентагоне. При этом отмечается, что американские власти готовы предоставить иное вооружение, способное дать возможность Украине наносить удары по целям. Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Условием для этого по мнению американского экс-посла в России Майкла Макфола может стать подписание Зеленским специального документа, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Позднее США нарушили свое обещание и решили поставлять Киеву дальнобойные ракеты GLSDB, способные достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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