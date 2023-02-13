Власти США отказали Киеву в возможности ударить вглубь России

Власти США имеют небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. По этой причине и из-за опасений подорвать свою боеспособность, они отказали Украине в предоставлении данного вида боеприпасов. Такую позицию озвучил источник изданию Politico.
«В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — передает газете источник в Пентагоне. При этом отмечается, что американские власти готовы предоставить иное вооружение, способное дать возможность Украине наносить удары по целям.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Условием для этого по мнению американского экс-посла в России Майкла Макфола может стать подписание Зеленским специального документа, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Позднее США нарушили свое обещание и решили поставлять Киеву дальнобойные ракеты GLSDB, способные достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Власти США имеют небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. По этой причине и из-за опасений подорвать свою боеспособность, они отказали Украине в предоставлении данного вида боеприпасов. Такую позицию озвучил источник изданию Politico. «В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — передает газете источник в Пентагоне. При этом отмечается, что американские власти готовы предоставить иное вооружение, способное дать возможность Украине наносить удары по целям. Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Условием для этого по мнению американского экс-посла в России Майкла Макфола может стать подписание Зеленским специального документа, который обяжет его отказаться от атак российских территорий при помощи этого оружия. Позднее США нарушили свое обещание и решили поставлять Киеву дальнобойные ракеты GLSDB, способные достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей.