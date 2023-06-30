На Украине потребовали отправить Зеленского в отставку

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому отставку из-за провала контрнаступления

30 июня 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский является организатором массовых убийств украинских мужчин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин. «За крах контрнаступления Зеленский должен ответить. Должен быть тебе импичмент, однозначно должен быть. Просто некому [его объявлять], гнилая комарилья сидит, под названием Верховный совет», — заявил Соскин на своем youtube-канале . Он назвал Зеленского организатором массовых убийств мужчин на Украине. Соскин отметил, что украинский глава «дурит» людей. По его словам, украинских бойцов бросают на минные поля. «Зеленский, ты же совершаешь геноцид со своими слугами народа. Это не слуги народа — это убийцы народа», — заявил он. Экс-советник Кучмы заявил, что Украина находится в состоянии полного краха. Ранее он сообщил, что в Восточной Европе началось формирование коалиции стран против Владимира Зеленского. Он также призвал украинского главу остановить контрнаступление ВСУ из-за больших потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин. «За крах контрнаступления Зеленский должен ответить. Должен быть тебе импичмент, однозначно должен быть. Просто некому [его объявлять], гнилая комарилья сидит, под названием Верховный совет», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он назвал Зеленского организатором массовых убийств мужчин на Украине. Соскин отметил, что украинский глава «дурит» людей. По его словам, украинских бойцов бросают на минные поля. «Зеленский, ты же совершаешь геноцид со своими слугами народа. Это не слуги народа — это убийцы народа», — заявил он. Экс-советник Кучмы заявил, что Украина находится в состоянии полного краха. Ранее он сообщил, что в Восточной Европе началось формирование коалиции стран против Владимира Зеленского. Он также призвал украинского главу остановить контрнаступление ВСУ из-за больших потерь.