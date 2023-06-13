Соскин предупредил Зеленского о потенциальных врагах из Восточной Европы

В Восточной Европе происходит формирование коалиции стран против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«У Зеленского появляется очень много противников. Против него происходит формирование коалиция стран в Восточной Европе», —
Он отметил, что все больше стран не поддерживает украинскую сторону в конфликте с РФ. В скором времени создание такой коалиции приведет к серьезным проблемам для Зеленского, считает Соскин.
Ранее Соскин заявлял, что ВСУ могут потерять войска, которые направили для контрнаступления против России. Он отметил, что после начала массового наступления будет уничтожена двухсоттысячная группировка ВСУ, передает телеканал 360. Также Соскин утверждал, что против Зеленского выстраивается внутренний фронт на Украине. По его мнению, это происходит из-за некомпетентности его правительства, передает RT.
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