Зеленского предупредили о печальной судьбе контрнаступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Олег Соскин: Зеленскому нужно остановить наступление ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украинскому лидеру нужно остановить свое наступление, чтобы предотвратить большие потери ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери, если начнут массовое контрнаступление. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить наступление.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что у Зеленского осталось мало времени и призвал его остановить контрнаступление.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что у Киева будут тяжелые последствия после незаконного преследования граждан, которые убегают от призыва в ряды ВСУ. «Вы за это будете отвечать», — заявил Соскин.

Ранее стало известно, что ВСУ начали контрнаступательные действия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он ушел от ответа на сообщение президента России Владимира Путина о том, что украинские бойцы устроили контрнаступление, но успеха не достигли. «На какой они [контрнаступательные действия] стадии, я не буду подробно говорить», — сказал украинский лидер. Зеленский заверил, что «все сейчас настроены позитивно», передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери, если начнут массовое контрнаступление. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить наступление. «Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что у Зеленского осталось мало времени и призвал его остановить контрнаступление. Экс-советник Кучмы подчеркнул, что у Киева будут тяжелые последствия после незаконного преследования граждан, которые убегают от призыва в ряды ВСУ. «Вы за это будете отвечать», — заявил Соскин. Ранее стало известно, что ВСУ начали контрнаступательные действия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он ушел от ответа на сообщение президента России Владимира Путина о том, что украинские бойцы устроили контрнаступление, но успеха не достигли. «На какой они [контрнаступательные действия] стадии, я не буду подробно говорить», — сказал украинский лидер. Зеленский заверил, что «все сейчас настроены позитивно», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...