Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери, если начнут массовое контрнаступление. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить наступление.
«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что у Зеленского осталось мало времени и призвал его остановить контрнаступление.
Экс-советник Кучмы подчеркнул, что у Киева будут тяжелые последствия после незаконного преследования граждан, которые убегают от призыва в ряды ВСУ. «Вы за это будете отвечать», — заявил Соскин.
Ранее стало известно, что ВСУ начали контрнаступательные действия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он ушел от ответа на сообщение президента России Владимира Путина о том, что украинские бойцы устроили контрнаступление, но успеха не достигли. «На какой они [контрнаступательные действия] стадии, я не буду подробно говорить», — сказал украинский лидер. Зеленский заверил, что «все сейчас настроены позитивно», передает телеканал 360.
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