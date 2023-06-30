30 июня 2023
29 июня 2023

Для жителей Нефтеюганска в выходные устроят авиашоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление пилотов запланировано в рамках фестиваля «СаrFest 2023» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в выходные выступит пилотажная группа малой авиации. Выступление пилотов запланировано в рамках фестиваля технических видов спорта «СаrFest 2023», сообщили организаторы.

«В аэропорту города Нефтеюганска 1 и 2 июля пройдет самое грандиозное автоспортивное событие этого года — СаrFest 2023. В небе над городом выступит пилотажная группа малой авиации», — сообщают организаторы фестиваля в сообществе «CarFest-Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Также в программе: автовыставка, мотовыставка, дрифт, автозвук и многое другое. Фестиваль откроется 1 июля в 11:00.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в выходные выступит пилотажная группа малой авиации. Выступление пилотов запланировано в рамках фестиваля технических видов спорта «СаrFest 2023», сообщили организаторы. «В аэропорту города Нефтеюганска 1 и 2 июля пройдет самое грандиозное автоспортивное событие этого года — СаrFest 2023. В небе над городом выступит пилотажная группа малой авиации», — сообщают организаторы фестиваля в сообществе «CarFest-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Также в программе: автовыставка, мотовыставка, дрифт, автозвук и многое другое. Фестиваль откроется 1 июля в 11:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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