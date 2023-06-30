Курганские власти срывают сроки оборудования площадок ТКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области срываются сроки оборудования мусорных площадок согласно требованиям СанПиН (санитарно-эпидемиологические правила и нормы). Об этом рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«По данным за 2022 год количество оборудованных площадок для ТКО составило всего лишь 6%. За невыполнение нормативных требований к площадкам предусмотрены штрафы. Однако местные власти в Курганской области уже четыре года с начала мусорной реформы не спешат выполнять эти нормы», — сообщил Камшилов.

По словам депутата, мусорные контейнеры согласно требованиям СанПиН должны стоять на асфальтовом или бетонном покрытии с уклоном для сточных вод. К площадкам ТКО оборудуются подъездные пути. Вокруг контейнеров с трех сторон, поясняет Камшилов, необходимо установить ограждение, препятствующее распространению отходов.

«Во время отчета мэра Кургана Елены Ситниковой перед депутатами я задал вопрос, почему в задачах на этот год ничего не сказано по проблеме оборудования контейнерных площадок. Глава города ответить не смогла», — подчеркнул Камшилов.

По данным общественника, из Кетовского округа пришел ответ по контейнерным площадкам, в котором говорится, что их оборудование власти перенесли на 2025 год. А сейчас, отмечает Камшилов, на неподготовленных площадках ветром разносится мусор, загрязняется почва, бродячие собаки растаскивают содержимое контейнеров.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить почему за четыре года «мусорной реформы» городские власти не успели оборудовать площадки ТКО согласно требованиям СанПиН.

Ранее жители аварийного дома на улице Челябинской в Кургане остались без мусорного контейнера. Чиновники предложили жильцам заплатить за оборудование площадки под контейнер 300 тысяч рублей.