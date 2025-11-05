В Кургане три медработника не получали соцвыплаты на 1,4 миллиона полтора года

Прокуратура помогла курганским медработникам получить соцвыплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трем медработникам «Курганской областной больницы № 2» не выплачивали социальные выплаты в течение 1,5 года. Общая сумма составила 1,4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.

«По иску прокуратуры Белозерского района трем медицинским работникам произведены социальные выплаты в общей сумме около 1,4 млн рублей. Установлено, что заявительницы работают в филиале ГБУ „Курганская областная больница № 2“. Однако в течение 1,5 лет выплаты по занимаемым должностям им не производились в связи с невключением их в соответствующий реестр», — пишет ведомство.

Выплаты задерживались в течение полутора лет из-за невключения сотрудниц в соответствующий реестр. Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление с требованием обязать медицинскую организацию произвести выплаты. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

