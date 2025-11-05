Общежития и дизайнерские квартиры: чем отличается рынок однокомнатных квартир Кургана. Фото
В Кургане представлены самые дешевые и дорогие однокомнатные квартиры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане можно купить «однушку» до одного миллиона рублей, а можно отдать в десять раз больше денег и жить в квартире с дизайнерским ремонтом. Диапазон цен и уровень комфорта квартир настолько разные, насколько отличается бюджет потенциальных покупателей. Корреспондентка URA.RU сравнила две жилплощади, представленные на сайте популярных объявлений.
В объявлении о продаже квартиры за 699 тыс. рублей говорится, что такая светлая плитка в месте общего пользования создает «приятное впечатление»
Фото: сайт популярных объявлений
В разделе «однокомнатная квартира» продается масса комнат секционного, гостиничного типа. Все они — в общежитиях. Сейчас самая дешевая квартира, из такого рода помещений, стоит 699 тысяч рублей, находится в девятиэтажном общежитии рядом с автовокзалом. Ее площадь 14 квадратных метров.
«Общий санузел на секцию поддерживается в чистоте, а места общего пользования оформлены в светлых тонах с использованием кафельной плитки, что создает приятное впечатление. Комната расположена в секции на четырех человек, а проживает два, что создает комфортную атмосферу для жизни», — указано в объявлении о самой дешевой «квартире» в общежитии.
На другом конце ценового диапазона находится самая дорогая однокомнатная квартира в Кургане площадью 46 квадратных метров, расположенная в районе трех парков: детского, ЦПКиО и парка Победы. В здании находятся алкомаркет, парикмахерская, кофейня и спортзал с сауной. Цена квартиры с дизайнерским ремонтом и гардеробной составляет 7,5 миллиона рублей.
В однокомнатной квартире за 7,5 млн рублей дизайнерский ремонт в стиле арт-деко
Фото: сайт популярных объявлений
«Продаю уютную квартиру с дизайнерским ремонтом в центре города. Теплый дом в окружении парков. Закрытая территория, своя газовая котельная, окна выходят во двор. Квартира продается с мебелью и техникой», — говорится в объявлении.
Ранее редакция URA.RU изучала предложения двухкомнатных квартир в Кургане, где разброс цен составлял десятки: от 1,5 млн рублей в микрорайоне Тополя до 15 млн рублей в новостройке в центре города. На рынке недвижимости Кургана наблюдается значительная дифференциация цен, что подтверждается продажей трехкомнатной квартиры на улице Пролетарской за 18 млн рублей и предложением самой дорогой новой квартиры за 21 млн рублей в ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный».
