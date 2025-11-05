В Кургане представлены самые дешевые и дорогие однокомнатные квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане можно купить «однушку» до одного миллиона рублей, а можно отдать в десять раз больше денег и жить в квартире с дизайнерским ремонтом. Диапазон цен и уровень комфорта квартир настолько разные, насколько отличается бюджет потенциальных покупателей. Корреспондентка URA.RU сравнила две жилплощади, представленные на сайте популярных объявлений.

В объявлении о продаже квартиры за 699 тыс. рублей говорится, что такая светлая плитка в месте общего пользования создает «приятное впечатление» Фото: сайт популярных объявлений

В разделе «однокомнатная квартира» продается масса комнат секционного, гостиничного типа. Все они — в общежитиях. Сейчас самая дешевая квартира, из такого рода помещений, стоит 699 тысяч рублей, находится в девятиэтажном общежитии рядом с автовокзалом. Ее площадь 14 квадратных метров.

«Общий санузел на секцию поддерживается в чистоте, а места общего пользования оформлены в светлых тонах с использованием кафельной плитки, что создает приятное впечатление. Комната расположена в секции на четырех человек, а проживает два, что создает комфортную атмосферу для жизни», — указано в объявлении о самой дешевой «квартире» в общежитии.

На другом конце ценового диапазона находится самая дорогая однокомнатная квартира в Кургане площадью 46 квадратных метров, расположенная в районе трех парков: детского, ЦПКиО и парка Победы. В здании находятся алкомаркет, парикмахерская, кофейня и спортзал с сауной. Цена квартиры с дизайнерским ремонтом и гардеробной составляет 7,5 миллиона рублей.

В однокомнатной квартире за 7,5 млн рублей дизайнерский ремонт в стиле арт-деко Фото: сайт популярных объявлений

«Продаю уютную квартиру с дизайнерским ремонтом в центре города. Теплый дом в окружении парков. Закрытая территория, своя газовая котельная, окна выходят во двор. Квартира продается с мебелью и техникой», — говорится в объявлении.



