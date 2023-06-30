В ЯНАО отметили день Ветеранов боевых действий

На мероприятие были ветераны афганских и чеченских войн Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) возле мемориала «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг» жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Об этом сообщил директор фонда ветеранов «БОЕВОЕ ЕДИНСТВО».

«Возложение цветов к мемориалу проходил в Муравленко. На мероприятие присутствовали ветераны афганских и чеченских войн. После возложения участники мероприятия посидели и повспоминали былое», — сообщил директор фонда.

По его словам, на мероприятие было несколько десятков людей. Многие из ветеранов были знакомы друг с другом, так как вместе служили. Некоторые вместе работали.