30 июня 2023

В ЯНАО ветераны афганских и чеченских войн вспомнили боевых товарищей. Фото

В ЯНАО отметили день Ветеранов боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в честь присоединения ДНР к РФ. Саур-Могила , днр, ополченец, ветеран, награды, медали, тельняшка, десантник, доброволец, народная милиция, тельник
На мероприятие были ветераны афганских и чеченских войн Фото:

В Муравленко (ЯНАО) возле мемориала «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг» жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Об этом сообщил директор фонда ветеранов «БОЕВОЕ ЕДИНСТВО».

«Возложение цветов к мемориалу проходил в Муравленко. На мероприятие присутствовали ветераны афганских и чеченских войн. После возложения участники мероприятия посидели и повспоминали былое», — сообщил директор фонда.

По его словам, на мероприятие было несколько десятков людей. Многие из ветеранов были знакомы друг с другом, так как вместе служили. Некоторые вместе работали.

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В Муравленко (ЯНАО) возле мемориала «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг» жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Об этом сообщил директор фонда ветеранов «БОЕВОЕ ЕДИНСТВО». «Возложение цветов к мемориалу проходил в Муравленко. На мероприятие присутствовали ветераны афганских и чеченских войн. После возложения участники мероприятия посидели и повспоминали былое», — сообщил директор фонда. По его словам, на мероприятие было несколько десятков людей. Многие из ветеранов были знакомы друг с другом, так как вместе служили. Некоторые вместе работали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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