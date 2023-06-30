30 июня 2023

В Тюмени подростки атаковали открывшийся корейский стритфуд-ресторан CHICKO

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Chicko. Тюмень
Чтобы не скучать ребята танцуют K-pop Фото:

В Тюмени сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. В связи с этим толпы подростков выстроились возле заведения, чтобы отведать блюда корейской кухни. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Толпы подростков стоят возле ТЦ „Калинка“ на улице Республики, 65. Там сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. Чтобы не скучать ребята танцуют под популярные K-pop песни», — рассказывает журналиста URA.RU.

По его словам, на открытие приехал основатель ресторана, который общается и фотографируется с ребятами. Не нужно даже внутрь заходить — все веселье происходит снаружи. Также на улице вместе со всеми был разрезан торт с надписью CHICKO, который бесплатно раздавали всем желающим.

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В Тюмени сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. В связи с этим толпы подростков выстроились возле заведения, чтобы отведать блюда корейской кухни. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Толпы подростков стоят возле ТЦ „Калинка“ на улице Республики, 65. Там сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. Чтобы не скучать ребята танцуют под популярные K-pop песни», — рассказывает журналиста URA.RU. По его словам, на открытие приехал основатель ресторана, который общается и фотографируется с ребятами. Не нужно даже внутрь заходить — все веселье происходит снаружи. Также на улице вместе со всеми был разрезан торт с надписью CHICKO, который бесплатно раздавали всем желающим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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