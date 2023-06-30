В Тюмени подростки атаковали открывшийся корейский стритфуд-ресторан CHICKO

01 июля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Чтобы не скучать ребята танцуют K-pop Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. В связи с этим толпы подростков выстроились возле заведения, чтобы отведать блюда корейской кухни. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Толпы подростков стоят возле ТЦ „Калинка“ на улице Республики, 65. Там сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. Чтобы не скучать ребята танцуют под популярные K-pop песни», — рассказывает журналиста URA.RU. По его словам, на открытие приехал основатель ресторана, который общается и фотографируется с ребятами. Не нужно даже внутрь заходить — все веселье происходит снаружи. Также на улице вместе со всеми был разрезан торт с надписью CHICKO, который бесплатно раздавали всем желающим.

В Тюмени сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. В связи с этим толпы подростков выстроились возле заведения, чтобы отведать блюда корейской кухни. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Толпы подростков стоят возле ТЦ „Калинка“ на улице Республики, 65. Там сегодня открылся корейский стритфуд-ресторан CHICKO. Чтобы не скучать ребята танцуют под популярные K-pop песни», — рассказывает журналиста URA.RU. По его словам, на открытие приехал основатель ресторана, который общается и фотографируется с ребятами. Не нужно даже внутрь заходить — все веселье происходит снаружи. Также на улице вместе со всеми был разрезан торт с надписью CHICKO, который бесплатно раздавали всем желающим.