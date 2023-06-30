30 июня 2023

В Кургане из окна многоэтажки выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик выпал из окна пятого этажа Фото:

Из окна пятого этажа многоэтажного дома в районе Заозерный (Курган) выпал мальчик. На данный момент он находится в больнице. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В отделе полиции №4 по Кургану такой факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Мальчик выпал из окна пятого этажа 30 июня. Как пишет издание «Область 45», ссылаясь на источники, ребенок находится в реанимации больницы им. Красного Креста.

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Из окна пятого этажа многоэтажного дома в районе Заозерный (Курган) выпал мальчик. На данный момент он находится в больнице. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В отделе полиции №4 по Кургану такой факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Мальчик выпал из окна пятого этажа 30 июня. Как пишет издание «Область 45», ссылаясь на источники, ребенок находится в реанимации больницы им. Красного Креста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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