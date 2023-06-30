В Кургане из окна многоэтажки выпал ребенок

Мальчик выпал из окна пятого этажа
Из окна пятого этажа многоэтажного дома в районе Заозерный (Курган) выпал мальчик. На данный момент он находится в больнице. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В отделе полиции №4 по Кургану такой факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
Мальчик выпал из окна пятого этажа 30 июня. Как пишет издание «Область 45», ссылаясь на источники, ребенок находится в реанимации больницы им. Красного Креста.
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