01 июля 2023

На свердловской трассе из-за столкновения трех машин пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств ДТП Фото:

На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили четыре человека, двое из них девочки трех и восьми лет.

«ДТП произошло 1 июля около 17 часов на 38-м километре автодороги в сторону Режа. Столкнулись автомобили „Шевроле Лачетти“, „Тойота Ленд Крузер“ и „Хавал Ф7“, которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина — водитель „Шевроле Лачетти“ и ее три пассажира, двое из которых девочки трех и восьми лет», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Дети находились в в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Серьезных травм не получили и были отпущены домой после осмотра медиками. Все водители были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили четыре человека, двое из них девочки трех и восьми лет. «ДТП произошло 1 июля около 17 часов на 38-м километре автодороги в сторону Режа. Столкнулись автомобили „Шевроле Лачетти“, „Тойота Ленд Крузер“ и „Хавал Ф7“, которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина — водитель „Шевроле Лачетти“ и ее три пассажира, двое из которых девочки трех и восьми лет», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. Дети находились в в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Серьезных травм не получили и были отпущены домой после осмотра медиками. Все водители были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...