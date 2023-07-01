На свердловской трассе из-за столкновения трех машин пострадали дети. Фото

02 июля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили четыре человека, двое из них девочки трех и восьми лет. «ДТП произошло 1 июля около 17 часов на 38-м километре автодороги в сторону Режа. Столкнулись автомобили „Шевроле Лачетти“, „Тойота Ленд Крузер“ и „Хавал Ф7“, которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина — водитель „Шевроле Лачетти“ и ее три пассажира, двое из которых девочки трех и восьми лет», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. Дети находились в в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Серьезных травм не получили и были отпущены домой после осмотра медиками. Все водители были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили четыре человека, двое из них девочки трех и восьми лет. «ДТП произошло 1 июля около 17 часов на 38-м километре автодороги в сторону Режа. Столкнулись автомобили „Шевроле Лачетти“, „Тойота Ленд Крузер“ и „Хавал Ф7“, которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина — водитель „Шевроле Лачетти“ и ее три пассажира, двое из которых девочки трех и восьми лет», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. Дети находились в в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Серьезных травм не получили и были отпущены домой после осмотра медиками. Все водители были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.