В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России

Обозреватель Хайюнь: ЕС придется пострадать от своеволия НАТО

02 июля 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Air Defender 23, по мнению китайского обозревателя, были провокацией в адрес Москвы Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что НАТО провоцирует Россию. Об этом заявил обозреватель китайской прессы Сюй Хайюнь. «Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао». Обозреватель таким образом прокомментировал учения НАТО Air Defender 23. По мнению китайского эксперта, они были провокацией в адрес Москвы. Ранее страны НАТО провели крупнейшие учения в своей истории. Тренировка вооруженных сил альянса проводилась в Германии с 12 по 23 июня. В ней приняли участие 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса, а также Швеции, передает МК .

Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что НАТО провоцирует Россию. Об этом заявил обозреватель китайской прессы Сюй Хайюнь. «Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао». Обозреватель таким образом прокомментировал учения НАТО Air Defender 23. По мнению китайского эксперта, они были провокацией в адрес Москвы. Ранее страны НАТО провели крупнейшие учения в своей истории. Тренировка вооруженных сил альянса проводилась в Германии с 12 по 23 июня. В ней приняли участие 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса, а также Швеции, передает МК.