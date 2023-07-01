01 июля 2023

В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России

Обозреватель Хайюнь: ЕС придется пострадать от своеволия НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, флаг евросоюза
Air Defender 23, по мнению китайского обозревателя, были провокацией в адрес Москвы Фото:

Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что НАТО провоцирует Россию. Об этом заявил обозреватель китайской прессы Сюй Хайюнь.

«Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао».

Обозреватель таким образом прокомментировал учения НАТО Air Defender 23. По мнению китайского эксперта, они были провокацией в адрес Москвы.

Ранее страны НАТО провели крупнейшие учения в своей истории. Тренировка вооруженных сил альянса проводилась в Германии с 12 по 23 июня. В ней приняли участие 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса, а также Швеции, передает МК.

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Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что НАТО провоцирует Россию. Об этом заявил обозреватель китайской прессы Сюй Хайюнь. «Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао». Обозреватель таким образом прокомментировал учения НАТО Air Defender 23. По мнению китайского эксперта, они были провокацией в адрес Москвы. Ранее страны НАТО провели крупнейшие учения в своей истории. Тренировка вооруженных сил альянса проводилась в Германии с 12 по 23 июня. В ней приняли участие 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса, а также Швеции, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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