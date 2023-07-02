В ЧВК «Вагнер» раскрыли, когда возобновится набор бойцов

Центры ЧВК «Вагнер» объявили об остановке набора бойцов на месяц

02 июля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» прекратили набор добровольцев Фото: Московец Илья © URA.RU Центры ЧВК «Вагнер» на месяц приостановили работу по набору бойцов. Это связано с ее переездом на территорию Беларуси, передает ряд telegram-каналов, близких к компании. «В связи с временным <…> переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на один месяц», — говорится в объявлении. Уточняется, что причиной остановки набора добровольцев также является неучастие в российской спецоперации. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов, после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли его заявление, однако бизнесмен уже отправился со своей частной армией на Москву. Президент России Владимир Путин назвал случившееся «ударом в спину» России и ее народу, а самого Пригожина охарактеризовал как предателя. Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что весь день вел переговоры с Пригожиным, в результате которых убедил его остановить мятеж, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что предприниматель и его ЧВК отправятся в Беларусь, пишет Vse42.Ru. После этого вывески центров компании «Вагнер» в России начали демонтировать. Так, одна из них была снята на улице Зольная в Санкт-Петербурге, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центры ЧВК «Вагнер» на месяц приостановили работу по набору бойцов. Это связано с ее переездом на территорию Беларуси, передает ряд telegram-каналов, близких к компании. «В связи с временным <…> переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на один месяц», — говорится в объявлении. Уточняется, что причиной остановки набора добровольцев также является неучастие в российской спецоперации. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов, после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли его заявление, однако бизнесмен уже отправился со своей частной армией на Москву. Президент России Владимир Путин назвал случившееся «ударом в спину» России и ее народу, а самого Пригожина охарактеризовал как предателя. Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что весь день вел переговоры с Пригожиным, в результате которых убедил его остановить мятеж, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что предприниматель и его ЧВК отправятся в Беларусь, пишет Vse42.Ru. После этого вывески центров компании «Вагнер» в России начали демонтировать. Так, одна из них была снята на улице Зольная в Санкт-Петербурге, сообщает «Национальная служба новостей».