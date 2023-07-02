02 июля 2023
01 июля 2023

В Челябинской области на Дне металлурга выступит Глюкоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Глюкоза выступит в Кыштыме 15 июля Фото:

В Кыштыме Челябинской области на Дне металлурга выступит певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова). Концерт с участием артистки пройдет 15 июля на площади Дома культуры металлургов.

«Мы долго ждали приезда Натальи Ионовой. Большой концерт с участием Глюкозы, посвященный Дню металлурга и 115-летию медного производства на площади Дома культуры металлургов пройдет в субботу 15 июля», — сообщает издание «Кыштымский Рабочий».

Концерт начнется в 19:00. В программу включили выступление артистов из Челябинска и Екатеринбурга, а закончится вечер праздничным салютом.

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В Кыштыме Челябинской области на Дне металлурга выступит певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова). Концерт с участием артистки пройдет 15 июля на площади Дома культуры металлургов. «Мы долго ждали приезда Натальи Ионовой. Большой концерт с участием Глюкозы, посвященный Дню металлурга и 115-летию медного производства на площади Дома культуры металлургов пройдет в субботу 15 июля», — сообщает издание «Кыштымский Рабочий». Концерт начнется в 19:00. В программу включили выступление артистов из Челябинска и Екатеринбурга, а закончится вечер праздничным салютом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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