В Челябинской области на Дне металлурга выступит Глюкоза

Глюкоза выступит в Кыштыме 15 июля
В Кыштыме Челябинской области на Дне металлурга выступит певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова). Концерт с участием артистки пройдет 15 июля на площади Дома культуры металлургов.
«Мы долго ждали приезда Натальи Ионовой. Большой концерт с участием Глюкозы, посвященный Дню металлурга и 115-летию медного производства на площади Дома культуры металлургов пройдет в субботу 15 июля», — сообщает издание «Кыштымский Рабочий».
Концерт начнется в 19:00. В программу включили выступление артистов из Челябинска и Екатеринбурга, а закончится вечер праздничным салютом.
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