Пермский курорт «Усть-Качка» заплатил за смерть клиентки

03 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Скорую помощь пенсионерке на курорте не вызвали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время отдыха на курорте «Усть-Качка» у пожилой пермячки появились признаки ОРВИ, а когда ей стало хуже, родственники забрали ее домой. Позже женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Как рассказали в службе судебных приставов, прямой связи между оказанием медпомощи на курорте и смертью женщины суд не установил. Но сотрудники «Усть-Качки» допустили недочеты, которые все-таки имели к этому косвенное отношение. Поэтому курорт заставили заплатить компенсацию родственникам. «В частности, у пенсионерки, относящейся к группе риска, не был взят мазок методом ПЦР на COVID-19. Кроме того, сотрудники курорта, несмотря на наличие соответствующих показаний, не вызвали выездную бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пациентки в специализированный стационар», — говорится на странице ГУФССП России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Суд постановил взыскать с ЗАО «Клинический курорт Усть-Качка» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери умершей женщины. Как сообщают приставы, курорт решение суда исполнил.

Во время отдыха на курорте «Усть-Качка» у пожилой пермячки появились признаки ОРВИ, а когда ей стало хуже, родственники забрали ее домой. Позже женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Как рассказали в службе судебных приставов, прямой связи между оказанием медпомощи на курорте и смертью женщины суд не установил. Но сотрудники «Усть-Качки» допустили недочеты, которые все-таки имели к этому косвенное отношение. Поэтому курорт заставили заплатить компенсацию родственникам. «В частности, у пенсионерки, относящейся к группе риска, не был взят мазок методом ПЦР на COVID-19. Кроме того, сотрудники курорта, несмотря на наличие соответствующих показаний, не вызвали выездную бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пациентки в специализированный стационар», — говорится на странице ГУФССП России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Суд постановил взыскать с ЗАО «Клинический курорт Усть-Качка» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери умершей женщины. Как сообщают приставы, курорт решение суда исполнил.