02 июля 2023
01 июля 2023

Пермский курорт «Усть-Качка» заплатил за смерть клиентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь, скорая помощь
Скорую помощь пенсионерке на курорте не вызвали Фото:

Во время отдыха на курорте «Усть-Качка» у пожилой пермячки появились признаки ОРВИ, а когда ей стало хуже, родственники забрали ее домой. Позже женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Как рассказали в службе судебных приставов, прямой связи между оказанием медпомощи на курорте и смертью женщины суд не установил. Но сотрудники «Усть-Качки» допустили недочеты, которые все-таки имели к этому косвенное отношение. Поэтому курорт заставили заплатить компенсацию родственникам.

«В частности, у пенсионерки, относящейся к группе риска, не был взят мазок методом ПЦР на COVID-19. Кроме того, сотрудники курорта, несмотря на наличие соответствующих показаний, не вызвали выездную бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пациентки в специализированный стационар», — говорится на странице ГУФССП России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Суд постановил взыскать с ЗАО «Клинический курорт Усть-Качка» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери умершей женщины. Как сообщают приставы, курорт решение суда исполнил.

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Во время отдыха на курорте «Усть-Качка» у пожилой пермячки появились признаки ОРВИ, а когда ей стало хуже, родственники забрали ее домой. Позже женщина скончалась от коронавирусной инфекции. Как рассказали в службе судебных приставов, прямой связи между оказанием медпомощи на курорте и смертью женщины суд не установил. Но сотрудники «Усть-Качки» допустили недочеты, которые все-таки имели к этому косвенное отношение. Поэтому курорт заставили заплатить компенсацию родственникам. «В частности, у пенсионерки, относящейся к группе риска, не был взят мазок методом ПЦР на COVID-19. Кроме того, сотрудники курорта, несмотря на наличие соответствующих показаний, не вызвали выездную бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пациентки в специализированный стационар», — говорится на странице ГУФССП России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Суд постановил взыскать с ЗАО «Клинический курорт Усть-Качка» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери умершей женщины. Как сообщают приставы, курорт решение суда исполнил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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