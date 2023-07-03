Bloomberg назвал самого разбогатевшего российского миллиардера

Bloomberg: основатель «Лукойла» Вагит Алекперов стал самым разбогатевшим россиянином в 2023 году

03 июля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

24 россиянина вошли в топ-500 «Индекса миллиардеров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым разбогатевшим россиянином в 2023 году считается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который составляется на основе стоимости акций компаний. Всего с начала года российские миллиардеры обогатились на 16,5 миллиарда долларов. В топ-500 «Индекса миллиардеров» вошли 24 россиянина. Вагит Алекперов является самым разбогатевшим россиянином. С начала 2023 года он заработал 4,8 миллиарда долларов. Капитал основателя «Лукойл» достиг 20,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с января 2023 года смог заработать 3,22 миллиарда долларов. Его активы составляют 23,1 миллиарда долларов. У одного из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона состояние выросло на 1,5 миллиарда долларов. Его активы оценили в 26,1 миллиарда. Второй совладелец, Геннадий Тимченко, разбогател до 13,1 миллиарда долларов. Капитал бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна достиг 7,6 миллиарда долларов. А владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова — 14,7 миллиарда долларов. Однако некоторые миллиардеры с января 2023 года стали беднее. Самый богатый россиянин, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял 28,9 миллиона долларов. Его капитал уменьшился до 28,5 миллиарда долларов. Капитал основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова упал до 18,2 миллиарда. Ранее стало известно, что Вагит Алекперов и его бывший вице-президент Леонид Федун вошли в рейтинг 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019—2021 годы, который составил журнала Forbes. По версии исследовательской компании Wealth-X, Москва получила четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым разбогатевшим россиянином в 2023 году считается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который составляется на основе стоимости акций компаний. Всего с начала года российские миллиардеры обогатились на 16,5 миллиарда долларов. В топ-500 «Индекса миллиардеров» вошли 24 россиянина. Вагит Алекперов является самым разбогатевшим россиянином. С начала 2023 года он заработал 4,8 миллиарда долларов. Капитал основателя «Лукойл» достиг 20,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с января 2023 года смог заработать 3,22 миллиарда долларов. Его активы составляют 23,1 миллиарда долларов. У одного из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона состояние выросло на 1,5 миллиарда долларов. Его активы оценили в 26,1 миллиарда. Второй совладелец, Геннадий Тимченко, разбогател до 13,1 миллиарда долларов. Капитал бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна достиг 7,6 миллиарда долларов. А владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова — 14,7 миллиарда долларов. Однако некоторые миллиардеры с января 2023 года стали беднее. Самый богатый россиянин, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял 28,9 миллиона долларов. Его капитал уменьшился до 28,5 миллиарда долларов. Капитал основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова упал до 18,2 миллиарда. Ранее стало известно, что Вагит Алекперов и его бывший вице-президент Леонид Федун вошли в рейтинг 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019—2021 годы, который составил журнала Forbes. По версии исследовательской компании Wealth-X, Москва получила четвертое место в мире по количеству миллиардеров.