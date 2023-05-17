Двое бывших топ-менеджеров «Лукойла» вошли в свежий рейтинг Forbes

Бывшие топ-менеджеры «Лукойла» Алекперов и Федун вошли в новый рейтинг Forbes

Доход Вагита Алекперова от дивидендов составил более 262 миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун вошли в новый рейтинг журнала Forbes. В список попали 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019—2021 годы.

«Почти все дивиденды миллиардера Алекперова приходятся на акции нефтяной компании „Лукойл“. Лишь небольшая часть — от нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company», — пишет Forbes. Алекперов занял четвертую строчку, заработав более 262 миллиардов рублей. Федун оказался 11 в рейтинге — его доход от дивидендов составил более 98 миллиардов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алекперов поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав 20 самых богатейших людей России 2023 года.