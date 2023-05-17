17 мая 2023

Двое бывших топ-менеджеров «Лукойла» вошли в свежий рейтинг Forbes

Бывшие топ-менеджеры «Лукойла» Алекперов и Федун вошли в новый рейтинг Forbes
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
Доход Вагита Алекперова от дивидендов составил более 262 миллиардов рублей Фото:

Экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун вошли в новый рейтинг журнала Forbes. В список попали 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019—2021 годы.

«Почти все дивиденды миллиардера Алекперова приходятся на акции нефтяной компании „Лукойл“. Лишь небольшая часть — от нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company», — пишет Forbes. Алекперов занял четвертую строчку, заработав более 262 миллиардов рублей. Федун оказался 11 в рейтинге — его доход от дивидендов составил более 98 миллиардов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алекперов поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав 20 самых богатейших людей России 2023 года.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и ее бывший вице-президент Леонид Федун вошли в новый рейтинг журнала Forbes. В список попали 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019—2021 годы. «Почти все дивиденды миллиардера Алекперова приходятся на акции нефтяной компании „Лукойл“. Лишь небольшая часть — от нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company», — пишет Forbes. Алекперов занял четвертую строчку, заработав более 262 миллиардов рублей. Федун оказался 11 в рейтинге — его доход от дивидендов составил более 98 миллиардов. Ранее URA.RU рассказывало, что Алекперов поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав 20 самых богатейших людей России 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...