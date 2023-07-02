В Екатеринбурге закрыли движение трамваев из-за строительства ветки до Академического

Из-за строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга с 5 июля будет закрыто движение трамваев по улице Волгоградской — от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо. Об этом сообщается на сайте «Гортранса».
Дедлайн при этом не указан. «До окончания производства работ закрывается движение трамваев по ул. Волгоградская от ст. Волгоградская до Западного трамвайного депо в обоих направлениях», — говорится в объявлении.
Чиновники изменили направления пяти маршрутов. Маршрут №1: ст. Вторчермет — ул. Титова — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Белореченская — ст. Волгоградская. Маршрут №3: ст. Вторчермет — ул. Титова — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Белореченская — ст. Волгоградская. Маршрут №18: Западное трамвайное депо — ул. Викулова — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Гагарина — ул. Блюхера — ст. Шарташ. Маршрут №19: Западное трамвайное депо — ул. Викулова — ул. Красноуральская — ул. Халтурина — ул. Бебеля — ул. Машиностроителей — ст. Машиностроителей. Маршрут №21: ст. ЦПКиО — ул. Мичурина — ул. Тверитина — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Белореченская — ст. Волгоградская.
Ранее стало известно, что с 5 июля до 1 августа будет перекрыт проезд по мосту на ул. Волгоградская в месте ее пересечения с ул. Серафимы Дерябиной. Доступен этот участок будет только для пешеходов. А до 15 июля закрыто пересечение ул. Серафимы Дерябиной с Объездной.
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