В Екатеринбурге взлетели цены на вторичное жилье. Карта

03 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выросли цены на квартиры Фото: Размик Закарян © URA.RU С начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Об этом рассказали местные аналитики «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «За последние шесть месяцев жилье в центре (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) подорожало на 5,2%, квадратный метр обойдется в 144 тысячи рублей. Квартиры в первом ценовом поясе (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный) выросли в цене на 5,5%, сейчас квадратный метр стоит 118 тысяч рублей», — следует из аналитики на сайте УПН. Текущая рыночная цена для объектов второго пояса (Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш, Солнечный) составляет 100 тысяч рублей (+4,5%). Стоимость вторичного жилья в районах третьего пояса (Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни) выросла на 5,3%, достигнув отметки в 88 тысяч рублей. Средняя стоимость всех квартир на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 108 тысяч рублей, поднявшись с начала 2023 года на 4,9%. Количество квартир в базе данных УПН снизилось до 3,3 тысяч объектов (-6,4%). Ранее URA.RU писало для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке семьям Среднего Урала понадобится затянуть пояса в среднем на 5,3 года. Подобное жилье оценивают в 4,7 млн рублей. Карта: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Об этом рассказали местные аналитики «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «За последние шесть месяцев жилье в центре (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) подорожало на 5,2%, квадратный метр обойдется в 144 тысячи рублей. Квартиры в первом ценовом поясе (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный) выросли в цене на 5,5%, сейчас квадратный метр стоит 118 тысяч рублей», — следует из аналитики на сайте УПН. Текущая рыночная цена для объектов второго пояса (Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш, Солнечный) составляет 100 тысяч рублей (+4,5%). Стоимость вторичного жилья в районах третьего пояса (Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни) выросла на 5,3%, достигнув отметки в 88 тысяч рублей. Средняя стоимость всех квартир на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 108 тысяч рублей, поднявшись с начала 2023 года на 4,9%. Количество квартир в базе данных УПН снизилось до 3,3 тысяч объектов (-6,4%). Ранее URA.RU писало для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке семьям Среднего Урала понадобится затянуть пояса в среднем на 5,3 года. Подобное жилье оценивают в 4,7 млн рублей.