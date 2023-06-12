Семьям в Свердловской области понадобится пять лет, чтобы накопить на квартиру

13 июня 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Среди всех российских регионов Свердловская область заняла 21 место по доступности покупки жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке семьям в Свердловской области понадобится затянуть пояса в среднем на 5,3 года. Это связывают с тем, что стоимость квартир растет быстрее, чем зарплаты. Своими исследованиями поделились эксперты по недвижимости. «Минимальное количество лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру на начало 2023 года составило 5,3 года. Квартиры площадью 60 квадратных метров в среднем оцениваются в 4,7 миллиона рублей», — рассказали эксперты РИА Новости. Чтобы накопить на такую же квартиру в начале 2022 года, понадобилось бы 5,9 года. В рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья Свердловская область заняла 21 место. Всего в аналитику вошли 84 региона. Ранее URA.RU писало, что для падения стоимости квартир на вторичном рынке Екатеринбурга их ассортимент должен вырасти. По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, этого пока не происходит и заметные разворотные тенденции, с точки зрения объема предложения, отсутствуют.

Для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке семьям в Свердловской области понадобится затянуть пояса в среднем на 5,3 года. Это связывают с тем, что стоимость квартир растет быстрее, чем зарплаты. Своими исследованиями поделились эксперты по недвижимости. «Минимальное количество лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру на начало 2023 года составило 5,3 года. Квартиры площадью 60 квадратных метров в среднем оцениваются в 4,7 миллиона рублей», — рассказали эксперты РИА Новости. Чтобы накопить на такую же квартиру в начале 2022 года, понадобилось бы 5,9 года. В рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья Свердловская область заняла 21 место. Всего в аналитику вошли 84 региона. Ранее URA.RU писало, что для падения стоимости квартир на вторичном рынке Екатеринбурга их ассортимент должен вырасти. По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, этого пока не происходит и заметные разворотные тенденции, с точки зрения объема предложения, отсутствуют.