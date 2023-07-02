02 июля 2023
01 июля 2023

Жителей ХМАО заманивают мыть посуду в Израиле на зарплату в 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, грязная посуда, посуда, окно грязной посуды, мойщик посуды, посудомойка, посудомойщик
Сотрудникам обещают бесплатно кормить и выдать спецодежду Фото:

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать мойщиками посуды на предприятия общепита в Израиле. Сотрудникам обещают платить около 350 тысяч рублей.

«Мойщики посуды в рестораны и на предприятия. Мужчины и женщины. Чистая средняя зарплата: 3100 $ — 4200 $ (от 260 до 350 тысяч рублей — прим. URA.RU). Плюс 200 $ — 700 $ (от 17 до 60 тысяч — прим. URA.RU) переработка в выходные дни и после смены, при желании и при загрузке предприятия», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа».

Сотрудникам обещают бесплатное трехразовое питание, а также выдать рабочую одежду. При этом отдельно работникам самим придется платить за проживание и медицинскую страховку, а работать предстоит 25 дней в месяц со сменами по 12-16 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут собирать овощи и фрукты в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. При этом знать английский язык было не обязательно.

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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать мойщиками посуды на предприятия общепита в Израиле. Сотрудникам обещают платить около 350 тысяч рублей. «Мойщики посуды в рестораны и на предприятия. Мужчины и женщины. Чистая средняя зарплата: 3100 $ — 4200 $ (от 260 до 350 тысяч рублей — прим. URA.RU). Плюс 200 $ — 700 $ (от 17 до 60 тысяч — прим. URA.RU) переработка в выходные дни и после смены, при желании и при загрузке предприятия», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают бесплатное трехразовое питание, а также выдать рабочую одежду. При этом отдельно работникам самим придется платить за проживание и медицинскую страховку, а работать предстоит 25 дней в месяц со сменами по 12-16 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут собирать овощи и фрукты в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. При этом знать английский язык было не обязательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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