Жителей ХМАО заманивают мыть посуду в Израиле на зарплату в 350 тысяч рублей

03 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Сотрудникам обещают бесплатно кормить и выдать спецодежду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать мойщиками посуды на предприятия общепита в Израиле. Сотрудникам обещают платить около 350 тысяч рублей. «Мойщики посуды в рестораны и на предприятия. Мужчины и женщины. Чистая средняя зарплата: 3100 $ — 4200 $ (от 260 до 350 тысяч рублей — прим. URA.RU). Плюс 200 $ — 700 $ (от 17 до 60 тысяч — прим. URA.RU) переработка в выходные дни и после смены, при желании и при загрузке предприятия», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают бесплатное трехразовое питание, а также выдать рабочую одежду. При этом отдельно работникам самим придется платить за проживание и медицинскую страховку, а работать предстоит 25 дней в месяц со сменами по 12-16 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут собирать овощи и фрукты в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. При этом знать английский язык было не обязательно.

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать мойщиками посуды на предприятия общепита в Израиле. Сотрудникам обещают платить около 350 тысяч рублей. «Мойщики посуды в рестораны и на предприятия. Мужчины и женщины. Чистая средняя зарплата: 3100 $ — 4200 $ (от 260 до 350 тысяч рублей — прим. URA.RU). Плюс 200 $ — 700 $ (от 17 до 60 тысяч — прим. URA.RU) переработка в выходные дни и после смены, при желании и при загрузке предприятия», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают бесплатное трехразовое питание, а также выдать рабочую одежду. При этом отдельно работникам самим придется платить за проживание и медицинскую страховку, а работать предстоит 25 дней в месяц со сменами по 12-16 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут собирать овощи и фрукты в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. При этом знать английский язык было не обязательно.