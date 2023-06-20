Жителей ХМАО приглашают собирать урожай в Англии на зарплату до 300 тысяч рублей

21 июня 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Работникам из ХМАО в Англии предстоит собирать овощи в теплицах и на полях Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей ХМАО зовут на сбор овощей и фруктов в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. В агентстве по персоналу сообщили корреспонденту URA.RU, что знать английский язык не обязательно. «Набираем персонал для сбора урожая в теплицах и на полях, а также для работы по упаковке собранной продукции на производственных складах в Англии. Знать английский язык не обязательно — с сотрудниками работает куратор-переводчик», — рассказали в агентстве. Зарплата от 180 до 300 тысяч рублей — зависит от количества отработанных часов. Работники могут выбрать график работы: пять или шесть дней в неделю по восемь или 10 часов. Переработки оплачиваются. Сотрудникам предоставляют жилье недалеко от места работы, но питаться предстоит на свои средства. Агентство помогает оформить визу, страховку, организует переезд, расселение и выезды за продуктами. Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО зовут в Москву упаковщиками немецкой обуви. За вахту в 90 дней работникам платят почти 250 тысяч рублей.

Жителей ХМАО зовут на сбор овощей и фруктов в Англии, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. В агентстве по персоналу сообщили корреспонденту URA.RU, что знать английский язык не обязательно. «Набираем персонал для сбора урожая в теплицах и на полях, а также для работы по упаковке собранной продукции на производственных складах в Англии. Знать английский язык не обязательно — с сотрудниками работает куратор-переводчик», — рассказали в агентстве. Зарплата от 180 до 300 тысяч рублей — зависит от количества отработанных часов. Работники могут выбрать график работы: пять или шесть дней в неделю по восемь или 10 часов. Переработки оплачиваются. Сотрудникам предоставляют жилье недалеко от места работы, но питаться предстоит на свои средства. Агентство помогает оформить визу, страховку, организует переезд, расселение и выезды за продуктами. Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО зовут в Москву упаковщиками немецкой обуви. За вахту в 90 дней работникам платят почти 250 тысяч рублей.