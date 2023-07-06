«Партия пенсионеров» рискует пропустить выборы в гордуму Тюмени

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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Владимира Якушева. Тюмень, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото:

«Партия пенсионеров» рискует пропустить выборы в гордуму Тюмени в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной политической элите.

«У „Партии пенсионеров“ не хватает ресурсов. Ни финансовых, ни человеческих. Поэтому они могут пропустить кампанию 2023 года», — сообщил инсайдер. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября.

Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось. Сначала он отказался общаться, сославшись на занятость, а при повторном звонке не взял трубку.

В 2021 году «Партия пенсионеров» была близка к проходу в Тюменскую облдуму. На выборах политсила набрала 4,15% голосов избирателей.

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«Партия пенсионеров» рискует пропустить выборы в гордуму Тюмени в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной политической элите. «У „Партии пенсионеров“ не хватает ресурсов. Ни финансовых, ни человеческих. Поэтому они могут пропустить кампанию 2023 года», — сообщил инсайдер. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября. Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось. Сначала он отказался общаться, сославшись на занятость, а при повторном звонке не взял трубку. В 2021 году «Партия пенсионеров» была близка к проходу в Тюменскую облдуму. На выборах политсила набрала 4,15% голосов избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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