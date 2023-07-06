Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Партия пенсионеров» рискует пропустить выборы в гордуму Тюмени в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной политической элите.

«У „Партии пенсионеров“ не хватает ресурсов. Ни финансовых, ни человеческих. Поэтому они могут пропустить кампанию 2023 года», — сообщил инсайдер. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября.

Получить комментарий от лидера регионального отделения партии Владимира Селиванова не удалось. Сначала он отказался общаться, сославшись на занятость, а при повторном звонке не взял трубку.

В 2021 году «Партия пенсионеров» была близка к проходу в Тюменскую облдуму. На выборах политсила набрала 4,15% голосов избирателей.