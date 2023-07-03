Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск стал лидером рейтинга 500 богатейших людей мира. Об этом сообщил Bloomberg. Состояние миллиардера достигло 234 млрд долларов.
«Илон Маск занял первую строчку в рейтинге среди людей, заработавших больше всего денег за последние шесть месяцев», — говорится в сообщении. Вторым стал основатель компании Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг. Его доход достиг 58,9 млрд долларов. Третий в рейтинге — основатель корпорации Amazon Джефф Безос Бернар Арно.
Ранее Bloomberg назвал самого разбогатевшего россиянина в 2023 году. Им оказался основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Всего за полгода миллиардеры из России заработали 16,5 млрд долларов.
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