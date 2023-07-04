Посольство РФ раскрыло, как США пытаются вербовать российских дипломатов

Посольство РФ в США: спецслужбы США используют личные телефоны дипломатов для вербовки

Посольство РФ в США сообщило, что их вербуют американские спецслужбы через телефон Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спецслужбы США используют личные мобильные телефоны сотрудников посольства РФ для попыток вербовки. Об этом сообщило российское дипведомство.

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем <…> Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — заявило ведомство в своем telegram-канале . Отмечается, что россиянам в США не дают возможность работать эффективно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских дипломатов часто просят в Вашингтоне финансировать американских политиков. Посол России Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в США, чтобы заставить их предать Родину.