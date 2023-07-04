Посольство РФ раскрыло, как США пытаются вербовать российских дипломатов

Спецслужбы США используют личные мобильные телефоны сотрудников посольства РФ для попыток вербовки. Об этом сообщило российское дипведомство.
«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем <…> Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что россиянам в США не дают возможность работать эффективно.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских дипломатов часто просят в Вашингтоне финансировать американских политиков. Посол России Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в США, чтобы заставить их предать Родину.
Спецслужбы США используют личные мобильные телефоны сотрудников посольства РФ для попыток вербовки. Об этом сообщило российское дипведомство. «Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем <…> Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что россиянам в США не дают возможность работать эффективно. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских дипломатов часто просят в Вашингтоне финансировать американских политиков. Посол России Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в США, чтобы заставить их предать Родину.