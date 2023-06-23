Захарова: российским дипломатам предлагают спонсировать политиков США

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что российских политиков в США просят финансировать американских чиновников Фото:

Российские дипломаты часто получают в США предложения о финансировании американских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в приглашении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян на прием в британское посольство по случаю Дня рождения короля.

«Российские дипломаты в США регулярно получают электронные письма с предложением профинансировать ту или иную американскую политическую партию или политика. А потом нам рассказывают, как „Россия вмешивается в их чудо-выборы“», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, отзыв приглашения это «рутина дипломатического бескультурья западников».

Симоньян сообщила, что получила письмо, где говорится, что ее пригласили по ошибке. «Сорри, мы вас пригласили по ошибке», — прокомментировала она содержание письма.

Ранее стало известно, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, чтобы заставить их предать Родину. По словам посла России в США Анатолия Антонова, обстановка в наших посольствах в Америке напряженная.

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Российские дипломаты часто получают в США предложения о финансировании американских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в приглашении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян на прием в британское посольство по случаю Дня рождения короля. «Российские дипломаты в США регулярно получают электронные письма с предложением профинансировать ту или иную американскую политическую партию или политика. А потом нам рассказывают, как „Россия вмешивается в их чудо-выборы“», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, отзыв приглашения это «рутина дипломатического бескультурья западников». Симоньян сообщила, что получила письмо, где говорится, что ее пригласили по ошибке. «Сорри, мы вас пригласили по ошибке», — прокомментировала она содержание письма. Ранее стало известно, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, чтобы заставить их предать Родину. По словам посла России в США Анатолия Антонова, обстановка в наших посольствах в Америке напряженная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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