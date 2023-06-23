Захарова: российским дипломатам предлагают спонсировать политиков США

23 июня 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что российских политиков в США просят финансировать американских чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские дипломаты часто получают в США предложения о финансировании американских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в приглашении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян на прием в британское посольство по случаю Дня рождения короля. «Российские дипломаты в США регулярно получают электронные письма с предложением профинансировать ту или иную американскую политическую партию или политика. А потом нам рассказывают, как „Россия вмешивается в их чудо-выборы“», — заявила Захарова в своем telegram-канале . По ее словам, отзыв приглашения это «рутина дипломатического бескультурья западников». Симоньян сообщила, что получила письмо, где говорится, что ее пригласили по ошибке. «Сорри, мы вас пригласили по ошибке», — прокомментировала она содержание письма. Ранее стало известно, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, чтобы заставить их предать Родину. По словам посла России в США Анатолия Антонова, обстановка в наших посольствах в Америке напряженная.

Российские дипломаты часто получают в США предложения о финансировании американских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в приглашении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян на прием в британское посольство по случаю Дня рождения короля. «Российские дипломаты в США регулярно получают электронные письма с предложением профинансировать ту или иную американскую политическую партию или политика. А потом нам рассказывают, как „Россия вмешивается в их чудо-выборы“», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, отзыв приглашения это «рутина дипломатического бескультурья западников». Симоньян сообщила, что получила письмо, где говорится, что ее пригласили по ошибке. «Сорри, мы вас пригласили по ошибке», — прокомментировала она содержание письма. Ранее стало известно, что американские спецслужбы давят на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, чтобы заставить их предать Родину. По словам посла России в США Анатолия Антонова, обстановка в наших посольствах в Америке напряженная.