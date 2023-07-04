112: беспилотник ударил по военному объекту в Московской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Беспилотник-камикадзе атаковал военный объект в Кубинке Фото:

Дрон-камикадзе нанес удар по военному объекту в Кубинке (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал 112. По данным канала, никто не пострадал.

«В районе четырех часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет.

Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве жители слышали взрывы. Предварительно, было сбито несколько беспилотников.

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Дрон-камикадзе нанес удар по военному объекту в Кубинке (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал 112. По данным канала, никто не пострадал. «В районе четырех часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ранее стало известно, что в Новой Москве жители слышали взрывы. Предварительно, было сбито несколько беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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