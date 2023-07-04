112: беспилотник ударил по военному объекту в Московской области

Беспилотник-камикадзе атаковал военный объект в Кубинке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дрон-камикадзе нанес удар по военному объекту в Кубинке (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал 112. По данным канала, никто не пострадал.

«В районе четырех часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке», — говорится в сообщении . Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет.

Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве жители слышали взрывы. Предварительно, было сбито несколько беспилотников.