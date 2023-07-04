112: в Новой Москве прогремели взрывы

04 июля 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Новая Москва подвергалась ударам беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Атака беспилотников на Москву В Новой Москве жители проснулись от взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО. Было сбито несколько беспилотников», — говорится в telegram-канале. По информации telegram-канала Shot, было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Новой Москве жители проснулись от взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО. Было сбито несколько беспилотников», — говорится в telegram-канале. По информации telegram-канала Shot, было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.