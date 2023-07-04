112: в Новой Москве прогремели взрывы

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Новая Москва подвергалась ударам беспилотников Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В Новой Москве жители проснулись от взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО. Было сбито несколько беспилотников», — говорится в telegram-канале.

По информации telegram-канала Shot, было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось. На месте работают оперативные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Новой Москве жители проснулись от взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО. Было сбито несколько беспилотников», — говорится в telegram-канале. По информации telegram-канала Shot, было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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