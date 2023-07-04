112: в Новой Москве прогремели взрывы

Новая Москва подвергалась ударам беспилотников
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В Новой Москве жители проснулись от взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО. Было сбито несколько беспилотников», — говорится в telegram-канале.
По информации telegram-канала Shot, было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось. На месте работают оперативные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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