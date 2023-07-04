Гладков заявил о возвращении жителей Шебекино в свои дома

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Жители Шебекино уже могут возвращаться в свои дома, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Жители Шебекино смогут вернуться домой с 4 июля. Это касается тех, у кого не разрушены дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что плата за квартиру не будет начисляться до 1 августа.

Жители Шебекино покинули свои дома после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Пик обстрелов пришелся на конец мая.

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Жители Шебекино смогут вернуться домой с 4 июля. Это касается тех, у кого не разрушены дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что плата за квартиру не будет начисляться до 1 августа. Жители Шебекино покинули свои дома после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Пик обстрелов пришелся на конец мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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