Гладков заявил о возвращении жителей Шебекино в свои дома

04 июля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Жители Шебекино уже могут возвращаться в свои дома, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Жители Шебекино смогут вернуться домой с 4 июля. Это касается тех, у кого не разрушены дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что плата за квартиру не будет начисляться до 1 августа. Жители Шебекино покинули свои дома после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Пик обстрелов пришелся на конец мая.

Жители Шебекино смогут вернуться домой с 4 июля. Это касается тех, у кого не разрушены дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что плата за квартиру не будет начисляться до 1 августа. Жители Шебекино покинули свои дома после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Пик обстрелов пришелся на конец мая.