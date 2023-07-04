Гладков заявил о возвращении жителей Шебекино в свои дома

Жители Шебекино уже могут возвращаться в свои дома, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Жители Шебекино смогут вернуться домой с 4 июля. Это касается тех, у кого не разрушены дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал Гладков в своем
Жители Шебекино покинули свои дома после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Пик обстрелов пришелся на конец мая.
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