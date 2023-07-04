ШОС запустила процедуру присоединения Беларуси

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах республики Беларусь о вступлении в организацию. Это первый шаг к ее вступлению в ШОС.
«Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению», — отмечает секретариат ШОС. Трансляция заседания ведется на Ruptly. Подписание дипломатического документа стало первым шагом по присоединению республики. В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя.
Ранее Иран официально стал членом ШОС. Он также изначально подписывал меморандум о присоединении в 2022 году. С учетом Ирана в ШОС входят девять государств.
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах республики Беларусь о вступлении в организацию. Это первый шаг к ее вступлению в ШОС. «Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению», — отмечает секретариат ШОС. Трансляция заседания ведется на Ruptly. Подписание дипломатического документа стало первым шагом по присоединению республики. В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя. Ранее Иран официально стал членом ШОС. Он также изначально подписывал меморандум о присоединении в 2022 году. С учетом Ирана в ШОС входят девять государств.