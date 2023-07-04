ШОС запустила процедуру присоединения Беларуси

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко подписал меморандум о присоединении Беларуси к ШОС Фото:

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах республики Беларусь о вступлении в организацию. Это первый шаг к ее вступлению в ШОС.

«Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению», — отмечает секретариат ШОС. Трансляция заседания ведется на Ruptly. Подписание дипломатического документа стало первым шагом по присоединению республики. В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя.

Ранее Иран официально стал членом ШОС. Он также изначально подписывал меморандум о присоединении в 2022 году. С учетом Ирана в ШОС входят девять государств.

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Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах республики Беларусь о вступлении в организацию. Это первый шаг к ее вступлению в ШОС. «Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению», — отмечает секретариат ШОС. Трансляция заседания ведется на Ruptly. Подписание дипломатического документа стало первым шагом по присоединению республики. В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя. Ранее Иран официально стал членом ШОС. Он также изначально подписывал меморандум о присоединении в 2022 году. С учетом Ирана в ШОС входят девять государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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