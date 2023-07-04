Иран вступил в ШОС

Президент Ирана Эбрахим Раиси присоединился к ШОС
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает секретариат организации.
«Иран стал девятым членом межгосударственного объединения [ШОС]. <…> вступил в организацию», — отмечает секретариат ШОС.
В 2022 году в Самарканде (Узбекистан) был подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена Шанхайской организации. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что важно помочь Ирану вступить в ШОС и интегрироваться в организацию.
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