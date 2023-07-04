Иран вступил в ШОС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Президент Ирана Эбрахим Раиси присоединился к ШОС Фото:

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает секретариат организации.

«Иран стал девятым членом межгосударственного объединения [ШОС]. <…> вступил в организацию», — отмечает секретариат ШОС. Трансляцию саммита проводит Ruptly.

В 2022 году в Самарканде (Узбекистан) был подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена Шанхайской организации. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что важно помочь Ирану вступить в ШОС и интегрироваться в организацию.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает секретариат организации. «Иран стал девятым членом межгосударственного объединения [ШОС]. <…> вступил в организацию», — отмечает секретариат ШОС. Трансляцию саммита проводит Ruptly. В 2022 году в Самарканде (Узбекистан) был подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена Шанхайской организации. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что важно помочь Ирану вступить в ШОС и интегрироваться в организацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...