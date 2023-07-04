Владимир Путин устроил прием девочке из Дербента в президентском кабинете
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, девочка из Дербента Раисат Акипова стала героиней, когда она выделила для Дагестана пять миллиардов рублей. Любопытный момент произошел во время телефонного звонка министру финансов РФ Антону Силуанову.
«Ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей», — обратился Владимир Путин к Раисат. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале телеканала «Звезда». На встрече с Путиным Раисат Акипова также стала объектом внимания, когда она села в кресло президента России. Во время встречи, президент и Акипова также позвонили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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