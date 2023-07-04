На встрече с Путиным девочка из Дербента достала для Дагестана пять млрд рублей. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин устроил прием девочке из Дербента в президентском кабинете Фото:

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, девочка из Дербента Раисат Акипова стала героиней, когда она выделила для Дагестана пять миллиардов рублей. Любопытный момент произошел во время телефонного звонка министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей», — обратился Владимир Путин к Раисат. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале телеканала «Звезда». На встрече с Путиным Раисат Акипова также стала объектом внимания, когда она села в кресло президента России. Во время встречи, президент и Акипова также позвонили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, девочка из Дербента Раисат Акипова стала героиней, когда она выделила для Дагестана пять миллиардов рублей. Любопытный момент произошел во время телефонного звонка министру финансов РФ Антону Силуанову. «Ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей», — обратился Владимир Путин к Раисат. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале телеканала «Звезда». На встрече с Путиным Раисат Акипова также стала объектом внимания, когда она села в кресло президента России. Во время встречи, президент и Акипова также позвонили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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