Сотрудники пермского музея современного искусства PERMM готовятся к переезду в новое здание. Он займет помещения бывшего автосалона, а директор музея Наиля Аллахвердиева решила оставить автоподъемники и использовать их будущем пространстве экспозиции.
«Ходили на Крисанова, 4. Здесь пока идет программа „Демонтаж“, но подъемники оставим для магазина музея. Их четыре штуки», — пишет Аллахвердиева в соцсетях, публикуя фотографии будущего музейного пространства.
О том, что музей современного искусства PERMM переедет в новое здание, где располагался автосалон «Телта-МБ», стало известно в конце января. Планируется, что площадь музея увеличится с 3900 квадратных метров до 7200 тысячи, что позволит проводить более масштабные выставки.
Автоподъемники могут стать прилавками музейного магазина
Наиля Аллахвердиева в соцсетях
Пока в здании только демонтировали оборудование автосалона
Сотрудники пермского музея современного искусства PERMM готовятся к переезду в новое здание. Он займет помещения бывшего автосалона, а директор музея Наиля Аллахвердиева решила оставить автоподъемники и использовать их будущем пространстве экспозиции. «Ходили на Крисанова, 4. Здесь пока идет программа „Демонтаж“, но подъемники оставим для магазина музея. Их четыре штуки», — пишет Аллахвердиева в соцсетях, публикуя фотографии будущего музейного пространства. О том, что музей современного искусства PERMM переедет в новое здание, где располагался автосалон «Телта-МБ», стало известно в конце января. Планируется, что площадь музея увеличится с 3900 квадратных метров до 7200 тысячи, что позволит проводить более масштабные выставки.