04 июля 2023

Автоподъемники станут частью нового пространства музея PERMM. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
Музей из здания ТРЦ переедет в помещение автосалона Фото:

Сотрудники пермского музея современного искусства PERMM готовятся к переезду в новое здание. Он займет помещения бывшего автосалона, а директор музея Наиля Аллахвердиева решила оставить автоподъемники и использовать их будущем пространстве экспозиции.

«Ходили на Крисанова, 4. Здесь пока идет программа „Демонтаж“, но подъемники оставим для магазина музея. Их четыре штуки», — пишет Аллахвердиева в соцсетях, публикуя фотографии будущего музейного пространства.

О том, что музей современного искусства PERMM переедет в новое здание, где располагался автосалон «Телта-МБ», стало известно в конце января. Планируется, что площадь музея увеличится с 3900 квадратных метров до 7200 тысячи, что позволит проводить более масштабные выставки.

Автоподъемники могут стать прилавками музейного магазина
Автоподъемники могут стать прилавками музейного магазина
Пока в здании только демонтировали оборудование автосалона
Пока в здании только демонтировали оборудование автосалона

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники пермского музея современного искусства PERMM готовятся к переезду в новое здание. Он займет помещения бывшего автосалона, а директор музея Наиля Аллахвердиева решила оставить автоподъемники и использовать их будущем пространстве экспозиции. «Ходили на Крисанова, 4. Здесь пока идет программа „Демонтаж“, но подъемники оставим для магазина музея. Их четыре штуки», — пишет Аллахвердиева в соцсетях, публикуя фотографии будущего музейного пространства. О том, что музей современного искусства PERMM переедет в новое здание, где располагался автосалон «Телта-МБ», стало известно в конце января. Планируется, что площадь музея увеличится с 3900 квадратных метров до 7200 тысячи, что позволит проводить более масштабные выставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...