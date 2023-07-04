В Перми чиновники хотят получить допуск к личным чатам УК и ТСЖ

В Перми чиновники просят УК и ТСЖ предоставить допуск к личным чатам

05 июля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Власти районов города намерены информировать пермяков о ЖКХ в чатах управляющих организаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми ряд управляющих организаций начали получать письма от администраций районов с просьбой оказать содействие в предоставлении чатов, созданных УК и ТСЖ для информирования жильцов. Об этом URA.RU сообщил один из учредителей управляющей организации. По словам собеседника агентства, на днях УК получила такое письмо от администрации Свердловского района. «Просим оказать содействие в предоставлении чатов в мессенджерах управляющих компаний и товариществ собственников жилья Свердловского района города Перми для информирования населения», — говорится в письме. О каком именно информировании идет речь, в письме не сообщается. Глава администрации Свердловского района Перми Александр Филиппов подтвердил URA.RU рассылку данных писем, но не уточнил, о чем чиновники будут информировать жильцов. В пресс-службе администрации Перми агентству заявили, что письма носят «рекомендательный характер». По данным мэрии, они не обязывают управляющие организации предоставлять допуск к чатам, в которых собственники жилья общаются со своими УК И ТСЖ. «Письмо носит рекомендательный характер. Предполагается, что таким способом можно было бы более оперативно доносить информацию по вопросам ЖКХ напрямую жителям домов: об отключениях воды, о проведении ремонтных работ, подготовке к отопительному сезону и проч.», — заявили URA.RU в горадминистрации. Также в пресс-службе мэрии добавили, что такие письма рассылают все главы районов города: «это нормальная практика». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ряд управляющих организаций начали получать письма от администраций районов с просьбой оказать содействие в предоставлении чатов, созданных УК и ТСЖ для информирования жильцов. Об этом URA.RU сообщил один из учредителей управляющей организации. По словам собеседника агентства, на днях УК получила такое письмо от администрации Свердловского района. «Просим оказать содействие в предоставлении чатов в мессенджерах управляющих компаний и товариществ собственников жилья Свердловского района города Перми для информирования населения», — говорится в письме. О каком именно информировании идет речь, в письме не сообщается. Глава администрации Свердловского района Перми Александр Филиппов подтвердил URA.RU рассылку данных писем, но не уточнил, о чем чиновники будут информировать жильцов. В пресс-службе администрации Перми агентству заявили, что письма носят «рекомендательный характер». По данным мэрии, они не обязывают управляющие организации предоставлять допуск к чатам, в которых собственники жилья общаются со своими УК И ТСЖ. «Письмо носит рекомендательный характер. Предполагается, что таким способом можно было бы более оперативно доносить информацию по вопросам ЖКХ напрямую жителям домов: об отключениях воды, о проведении ремонтных работ, подготовке к отопительному сезону и проч.», — заявили URA.RU в горадминистрации. Также в пресс-службе мэрии добавили, что такие письма рассылают все главы районов города: «это нормальная практика».