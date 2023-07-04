04 июля 2023

В курганском аэропорту изменено расписание рейса в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, сумка, пассажир, дорожная сумка
Расписание авиарейсов в Москву изменилось с 5 июля Фото:

Авиакомпания «Нордстар» временно изменила расписание рейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Авиакомпания „Нордстар“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 05.07.23 по 26.07.23 по средам прибытие 14:25, отправление 15:35. Время местное», — говорится на сайте. В другие дни расписание сохранится — отправление в 15:10, прибытие в 16:05.

Отправление и прибытие рейсов 1091/1092 Москва — Курган — Москва остались без изменений. Рейс 1092 из Кургана в Москву отправляется ежедневно в 7:00 и прибывает в 7:55 по местному времени.

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Авиакомпания «Нордстар» временно изменила расписание рейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Авиакомпания „Нордстар“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 05.07.23 по 26.07.23 по средам прибытие 14:25, отправление 15:35. Время местное», — говорится на сайте. В другие дни расписание сохранится — отправление в 15:10, прибытие в 16:05. Отправление и прибытие рейсов 1091/1092 Москва — Курган — Москва остались без изменений. Рейс 1092 из Кургана в Москву отправляется ежедневно в 7:00 и прибывает в 7:55 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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