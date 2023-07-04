В курганском аэропорту изменено расписание рейса в Москву

05 июля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Расписание авиарейсов в Москву изменилось с 5 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «Нордстар» временно изменила расписание рейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Авиакомпания „Нордстар“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 05.07.23 по 26.07.23 по средам прибытие 14:25, отправление 15:35. Время местное», — говорится на сайте. В другие дни расписание сохранится — отправление в 15:10, прибытие в 16:05. Отправление и прибытие рейсов 1091/1092 Москва — Курган — Москва остались без изменений. Рейс 1092 из Кургана в Москву отправляется ежедневно в 7:00 и прибывает в 7:55 по местному времени.

Авиакомпания «Нордстар» временно изменила расписание рейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Авиакомпания „Нордстар“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 05.07.23 по 26.07.23 по средам прибытие 14:25, отправление 15:35. Время местное», — говорится на сайте. В другие дни расписание сохранится — отправление в 15:10, прибытие в 16:05. Отправление и прибытие рейсов 1091/1092 Москва — Курган — Москва остались без изменений. Рейс 1092 из Кургана в Москву отправляется ежедневно в 7:00 и прибывает в 7:55 по местному времени.