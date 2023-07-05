Что такое сибирская язва, и чем она опасна

05 июля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Первая прививка от сибирской язвы была создана в 1940 году в СССР Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России были зафиксированы новые случаи заражения сибирской язвой. Это произошло в республике Тыва, где заболевание было выявлено у четырех жителей. По информации Роспотребнадзора, риска массового заражения пока нет. URA.RU приводит главную справку об этом вирусе. Что такое сибирская язва Сибирская язва — это смертельно опасная инфекционная болезнь. Случаи заражения были зафиксированы почти во всех странах мира. Возбудителем является бацилла Bacillus anthracis. Она обладает высокой устойчивостью к высокой температуре и средствам дезинфекции. Кроме того, бацилла может годами сохраняться в почве и воде. Во всем мире сибирская язва носит название «антракс». В РФ она называется по-другому из-за термина, который в XVIII ввел русский врач Степан Андреевский. В годы его жизни заполярная территория Сибири считалась крайне опасной из-за массового заражения северных оленей. Прививка против нее для животных была создана в 1881 году. Ее разработал французский микробиолог и химик Луи Пастер. Вакцина для человека появится только к 1940 году. Первыми ее разработали сотрудники Санитарно-технического института Красной армии города Кирова. Как передается сибирская язва В основном, сибирской язвой заражаются травоядные животные. От них возбудитель передается человеку. Среди людей сибирская язва не распространяется. Заражение происходит при непосредственном контакте с живым или мертвым животным: забой скота и разделка туш;

приготовление и употребление мяса и крови;

осмотр животного ветеринарным врачом;

укус насекомого (слепней, мух-жигалок, комаров);

контакт с животным во время ухода, кормления, выгона на пастбище. Во времена, когда болезнь еще не была изучена, трупы умерших от заболевания животных закапывались в ямы. Это приводило к тому, что в этих местах создавались очаги заражения. В каких формах протекает сибирская язва Сибирская язва протекает в трех формах: легочная, кожная и кишечная. При первой форме летальность составляет от 50% до 100%. В таком случае бацилла может попасть в организм человека при вдыхании пыли. При кожной форме летальность достигает 20%. Однако такой вид заболевания — самый распространенный. Бацилла попадает на кожу, на которой потом появляется небольшое красное пятно. Потом оно растет, уплотняется и заполняется кровью. При кишечной форме летальность достигает 50%. Однако она встречается крайне редко. Такая форма может возникнуть при употреблении инфицированного мяса, крови животного или мясосодержащих продуктов. Человек может умереть в течение нескольких дней. Как распознать сибирскую язву Инкубационный период заболевания длится 2-3 дня. У заболевшего поднимается температура до 39-40 градусов, у него появляются сыпь, оттек, при этом человек испытает головную боль. Лимфоузлы воспаляются. Во время первых часов заболевания симптомы схожи с обычной болезнью. Как лечить сибирскую язву При подозрении на заражение сибирской язвой все пациенты подлежат немедленной госпитализации. При осложнении может развиться менингит, оттек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника. Чтобы обезопасить человека и животных, стоит ставить вакцины. Прививаться можно в возрасте от 14 до 60 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России были зафиксированы новые случаи заражения сибирской язвой. Это произошло в республике Тыва, где заболевание было выявлено у четырех жителей. По информации Роспотребнадзора, риска массового заражения пока нет. URA.RU приводит главную справку об этом вирусе. Сибирская язва — это смертельно опасная инфекционная болезнь. Случаи заражения были зафиксированы почти во всех странах мира. Возбудителем является бацилла Bacillus anthracis. Она обладает высокой устойчивостью к высокой температуре и средствам дезинфекции. Кроме того, бацилла может годами сохраняться в почве и воде. Во всем мире сибирская язва носит название «антракс». В РФ она называется по-другому из-за термина, который в XVIII ввел русский врач Степан Андреевский. В годы его жизни заполярная территория Сибири считалась крайне опасной из-за массового заражения северных оленей. Прививка против нее для животных была создана в 1881 году. Ее разработал французский микробиолог и химик Луи Пастер. Вакцина для человека появится только к 1940 году. Первыми ее разработали сотрудники Санитарно-технического института Красной армии города Кирова. В основном, сибирской язвой заражаются травоядные животные. От них возбудитель передается человеку. Среди людей сибирская язва не распространяется. Заражение происходит при непосредственном контакте с живым или мертвым животным: Во времена, когда болезнь еще не была изучена, трупы умерших от заболевания животных закапывались в ямы. Это приводило к тому, что в этих местах создавались очаги заражения. Сибирская язва протекает в трех формах: легочная, кожная и кишечная. При первой форме летальность составляет от 50% до 100%. В таком случае бацилла может попасть в организм человека при вдыхании пыли. При кожной форме летальность достигает 20%. Однако такой вид заболевания — самый распространенный. Бацилла попадает на кожу, на которой потом появляется небольшое красное пятно. Потом оно растет, уплотняется и заполняется кровью. При кишечной форме летальность достигает 50%. Однако она встречается крайне редко. Такая форма может возникнуть при употреблении инфицированного мяса, крови животного или мясосодержащих продуктов. Человек может умереть в течение нескольких дней. Инкубационный период заболевания длится 2-3 дня. У заболевшего поднимается температура до 39-40 градусов, у него появляются сыпь, оттек, при этом человек испытает головную боль. Лимфоузлы воспаляются. Во время первых часов заболевания симптомы схожи с обычной болезнью. При подозрении на заражение сибирской язвой все пациенты подлежат немедленной госпитализации. При осложнении может развиться менингит, оттек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника. Чтобы обезопасить человека и животных, стоит ставить вакцины. Прививаться можно в возрасте от 14 до 60 лет.