Что такое сибирская язва, и чем она опасна

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Первая прививка от сибирской язвы была создана в 1940 году в СССР Фото:

В России были зафиксированы новые случаи заражения сибирской язвой. Это произошло в республике Тыва, где заболевание было выявлено у четырех жителей. По информации Роспотребнадзора, риска массового заражения пока нет. URA.RU приводит главную справку об этом вирусе.

Что такое сибирская язва

Сибирская язва — это смертельно опасная инфекционная болезнь. Случаи заражения были зафиксированы почти во всех странах мира. Возбудителем является бацилла Bacillus anthracis. Она обладает высокой устойчивостью к высокой температуре и средствам дезинфекции. Кроме того, бацилла может годами сохраняться в почве и воде.

Во всем мире сибирская язва носит название «антракс». В РФ она называется по-другому из-за термина, который в XVIII ввел русский врач Степан Андреевский. В годы его жизни заполярная территория Сибири считалась крайне опасной из-за массового заражения северных оленей.

Прививка против нее для животных была создана в 1881 году. Ее разработал французский микробиолог и химик Луи Пастер. Вакцина для человека появится только к 1940 году. Первыми ее разработали сотрудники Санитарно-технического института Красной армии города Кирова.

Как передается сибирская язва

В основном, сибирской язвой заражаются травоядные животные. От них возбудитель передается человеку. Среди людей сибирская язва не распространяется. Заражение происходит при непосредственном контакте с живым или мертвым животным:

  • забой скота и разделка туш;
  • приготовление и употребление мяса и крови;
  • осмотр животного ветеринарным врачом;
  • укус насекомого (слепней, мух-жигалок, комаров);
  • контакт с животным во время ухода, кормления, выгона на пастбище.

Во времена, когда болезнь еще не была изучена, трупы умерших от заболевания животных закапывались в ямы. Это приводило к тому, что в этих местах создавались очаги заражения.

В каких формах протекает сибирская язва

Сибирская язва протекает в трех формах: легочная, кожная и кишечная. При первой форме летальность составляет от 50% до 100%. В таком случае бацилла может попасть в организм человека при вдыхании пыли.

При кожной форме летальность достигает 20%. Однако такой вид заболевания — самый распространенный. Бацилла попадает на кожу, на которой потом появляется небольшое красное пятно. Потом оно растет, уплотняется и заполняется кровью.

При кишечной форме летальность достигает 50%. Однако она встречается крайне редко. Такая форма может возникнуть при употреблении инфицированного мяса, крови животного или мясосодержащих продуктов. Человек может умереть в течение нескольких дней.

Как распознать сибирскую язву

Инкубационный период заболевания длится 2-3 дня. У заболевшего поднимается температура до 39-40 градусов, у него появляются сыпь, оттек, при этом человек испытает головную боль. Лимфоузлы воспаляются. Во время первых часов заболевания симптомы схожи с обычной болезнью.

Как лечить сибирскую язву

При подозрении на заражение сибирской язвой все пациенты подлежат немедленной госпитализации. При осложнении может развиться менингит, оттек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника.

Чтобы обезопасить человека и животных, стоит ставить вакцины. Прививаться можно в возрасте от 14 до 60 лет.

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В России были зафиксированы новые случаи заражения сибирской язвой. Это произошло в республике Тыва, где заболевание было выявлено у четырех жителей. По информации Роспотребнадзора, риска массового заражения пока нет. URA.RU приводит главную справку об этом вирусе. Сибирская язва — это смертельно опасная инфекционная болезнь. Случаи заражения были зафиксированы почти во всех странах мира. Возбудителем является бацилла Bacillus anthracis. Она обладает высокой устойчивостью к высокой температуре и средствам дезинфекции. Кроме того, бацилла может годами сохраняться в почве и воде. Во всем мире сибирская язва носит название «антракс». В РФ она называется по-другому из-за термина, который в XVIII ввел русский врач Степан Андреевский. В годы его жизни заполярная территория Сибири считалась крайне опасной из-за массового заражения северных оленей. Прививка против нее для животных была создана в 1881 году. Ее разработал французский микробиолог и химик Луи Пастер. Вакцина для человека появится только к 1940 году. Первыми ее разработали сотрудники Санитарно-технического института Красной армии города Кирова. В основном, сибирской язвой заражаются травоядные животные. От них возбудитель передается человеку. Среди людей сибирская язва не распространяется. Заражение происходит при непосредственном контакте с живым или мертвым животным: Во времена, когда болезнь еще не была изучена, трупы умерших от заболевания животных закапывались в ямы. Это приводило к тому, что в этих местах создавались очаги заражения. Сибирская язва протекает в трех формах: легочная, кожная и кишечная. При первой форме летальность составляет от 50% до 100%. В таком случае бацилла может попасть в организм человека при вдыхании пыли. При кожной форме летальность достигает 20%. Однако такой вид заболевания — самый распространенный. Бацилла попадает на кожу, на которой потом появляется небольшое красное пятно. Потом оно растет, уплотняется и заполняется кровью. При кишечной форме летальность достигает 50%. Однако она встречается крайне редко. Такая форма может возникнуть при употреблении инфицированного мяса, крови животного или мясосодержащих продуктов. Человек может умереть в течение нескольких дней. Инкубационный период заболевания длится 2-3 дня. У заболевшего поднимается температура до 39-40 градусов, у него появляются сыпь, оттек, при этом человек испытает головную боль. Лимфоузлы воспаляются. Во время первых часов заболевания симптомы схожи с обычной болезнью. При подозрении на заражение сибирской язвой все пациенты подлежат немедленной госпитализации. При осложнении может развиться менингит, оттек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника. Чтобы обезопасить человека и животных, стоит ставить вакцины. Прививаться можно в возрасте от 14 до 60 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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