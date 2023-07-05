Россиянам упростят выкуп земли и зданий у государства

05 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) поручил собрать разрозненные базы Росимущества вместе Фото: Сайт правительства РФ © URA.RU Российские власти запустили в тестовом режиме упрощенный выкуп госимущества и его оформление для россиян, переведя услуги в электронный вид. О преимуществах новой системы работы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 5 июля рассказал глава Росимущества Вадим Яковенко. «Необходимо собрать вместе разрозненные базы данных, которые характеризуют госимущество. Важно, чтобы люди могли дистанционно получать услуги, оказываемые Росимуществом, быстро знакомиться и видеть в электронном формате результаты. Необходимо координировать и гармонизировать информацию об объектах госсобственности, в том числе и по категориям земель, по видам разрешенного использования, по зданиям и сооружениям», — сказал Михаил Мишустин. По словам Яковенко, с конца 2022 году ведомство участвует в пилотном проекте на платформе «ГосТех» — «Федеральное имущество онлайн». «Теперь любой желающий может найти, например, необремененные участки, удобно и быстро подобрать то, что его устраивает, в онлайн-режиме. Подать заявление на выкуп, либо на аренду. Скорость увеличилась на 30%. Подписание договоров, оплата, регистрация — все производится в электронном виде», — уточнил глава Росимущества. Мишустин создает благоприятные условия для развития бизнеса, освобождая предпринимателей от лишней бюрократии, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Одно из направлений работы правительства — это совершенствование технологий регистрации имущественного права для компаний малого и среднего бизнеса. Статья по теме Власти готовят основу для экономического прорыва У них небольшое количество специалистов, которые обладают навыками выкупа и оформления документов. Цифровизация процессов значительно упрощает эту деятельность и снимает дополнительную финансовую нагрузку на соответствующих специалистов. Перевод услуг в электронный вид делает сделки более надежными», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти запустили в тестовом режиме упрощенный выкуп госимущества и его оформление для россиян, переведя услуги в электронный вид. О преимуществах новой системы работы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 5 июля рассказал глава Росимущества Вадим Яковенко. «Необходимо собрать вместе разрозненные базы данных, которые характеризуют госимущество. Важно, чтобы люди могли дистанционно получать услуги, оказываемые Росимуществом, быстро знакомиться и видеть в электронном формате результаты. Необходимо координировать и гармонизировать информацию об объектах госсобственности, в том числе и по категориям земель, по видам разрешенного использования, по зданиям и сооружениям», — сказал Михаил Мишустин. По словам Яковенко, с конца 2022 году ведомство участвует в пилотном проекте на платформе «ГосТех» — «Федеральное имущество онлайн». «Теперь любой желающий может найти, например, необремененные участки, удобно и быстро подобрать то, что его устраивает, в онлайн-режиме. Подать заявление на выкуп, либо на аренду. Скорость увеличилась на 30%. Подписание договоров, оплата, регистрация — все производится в электронном виде», — уточнил глава Росимущества. У них небольшое количество специалистов, которые обладают навыками выкупа и оформления документов. Цифровизация процессов значительно упрощает эту деятельность и снимает дополнительную финансовую нагрузку на соответствующих специалистов. Перевод услуг в электронный вид делает сделки более надежными», — пояснил эксперт.