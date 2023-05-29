Власти готовят основу для экономического прорыва

Главную роль отведут бизнесу

29 мая 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин хочет показать российские элетромашины партнерам в Евразийском экономическом союзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ определили подходы к развитию малого и среднего бизнеса на ближайшие пять лет. Во время посещения московского технопарка «Калибр» 29 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил, что основой станут деловой и инвестклимат, модернизация экономики, подготовка кадров и государственно-частное партнерство. Как объяснили эксперты URA.RU, власти делают упор на небольшие компании, так как именно они становятся генераторами инновационных идей, которые должны привести к экономическому росту. Мишустин обошел московский технопарк «Калибр». Побывал на фабрике цифровой печати на ткани, посетил цеха производителя одежды для экстремально холодных условий, спорта, активного отдыха и путешествий, а также оценил беспилотные электромашины для перевозки грузов на закрытых территориях. Михаил Мишустин осмотрел фабрику печати на ткани, производство теплой одежды и беспилотные автомашины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин пригласил производителя электромашин принять участие 7 июня в выставке в Сочи, где будут девять премьер-министров стран Евразийского экономического союза, интересующихся такой продукцией. «Мы много обсуждаем с ними как раз такие варианты производства», — добавил глава правительства РФ. На заседании правкомиссии Мишустин напомнил, что на встрече с бизнес-сообществом президент РФ Владимир Путин предложил объявить в России пятилетие предпринимательского труда. «Важно наполнить его конкретной, предметной работой. Основные направления президентом были определены. Это улучшение делового, инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики и, конечно, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства. В тесном взаимодействии с регионами, муниципалитетами, общественными объединениями, бизнес-объединениями», — подчеркнул Мишустин. Михаил Мишустин сделал акцент на интеграции в систему господдержки предприятий из новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники правкомиссии обсудили подходы к поддержке малого и среднего бизнеса в России, которые лягут в основу стратегии его развития до 2030 года. По словам премьера, используя опыт необходимо выйти на качественный рост этой сферы, так как МСБ играет ключевую роль в структурной трансформации экономики, развитии машиностроения, обрабатывающей промышленности, IT, туризме, насыщении внутреннего рынка и увеличения занятости. Определены четыре направления, на которых власти сконцентрируют усилия, чтобы получить качественные изменения, рассказал Мишустин. Власти помогут начинающим предпринимателям, растущим компаниям, определят отраслевые точки роста. Отдельной задачей Мишустин выделил интеграцию малых и средних предприятий новых регионов, которая позволит им получить все меры господдержки. Михаил Мишустин определил план действий по развитию малого и среднего бизнеса на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Прозвучало много идей и интересных предложений по совершенствованию работы малого и среднего бизнеса. Мы проанализируем все предложения, подготовим меры и рассмотрим конкретный план действий, по тому, как поддержать именно пятилетку предпринимательства. Это отличное предложение. Это будет стимул, как для правительства, федеральных органов власти, региональных властей, так и для предпринимателей. В таком государственно-частном партнерстве подумать, как стимулировать развитием малого и среднего предпринимательства. Я услышал сейчас целый ряд важных предложений и про зонтичные поручительства, квоты на закупки МСБ, льготные режимы и так далее», — резюмировал премьер. На правкомиссии Михаил Мишустин выслушал предложения предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство стремится сделать малые и средние производства приоритетными для получения господдержки, объяснил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Премьер возглавляет лично комиссию, потому что придает этому направлению большое значение. Совещание — это первый шаг в работе над стратегией. На повестке дня — вопросы о длинных и дешевых деньгах, эффективность инструментов господдержки, капитализация, регуляторика малого и среднего бизнеса в отношении длинных кредитов. Государство показало свое видение развития бизнеса, а предприниматели — свое. На мой взгляд, надо продолжать обеление, обеспечить доступ к длинным инвестиционным кредитам, приоритет отдать производственному сектору, навсегда ввести параллельный импорт», — уточнил представитель бизнес-сообщества. Увеличение доли малого и среднего бизнеса способствует экономическому росту России, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России стремятся обеспечить рост ВВП выше 3% с помощью повышения доли малого и среднего бизнеса в экономике, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Сегодня премьер обсуждал стратегию развития МСБ, а на прошлой неделе утвердил концепцию технологического развития РФ, где целый раздел посвящен малым и средним предприятиям, которые будут заниматься инновационным бизнесом. Мишустин внимательно относится к поддержке МСБ, потому что России нужен экономический рост. А невысокий процент небольших компаний — его ограничивает. В развитых странах доля малых и средних предпринимателей составляет 40-50%, в РФ — 20%. Представители МСБ — это генераторы инноваций. Мы по инновационной активности отстаем, например, от Китая в 4 раза, от США — в 6 раз», — пояснил экономист. Статья по теме Мишустин перестраивает работу бизнеса после визита в Китай Программы технологического развития и экономический рост, которые может обеспечить бизнес, дают отдачу в стратегическом раскладе, отмечает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Действующим проектам помогать надо. Но проблема в том, что бизнес, при прочих равных, имеет достаточно короткую мотивацию. Проект должен быстро себя оправдать, иначе в него не будут вкладывать деньги», — комментирует политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ определили подходы к развитию малого и среднего бизнеса на ближайшие пять лет. Во время посещения московского технопарка «Калибр» 29 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил, что основой станут деловой и инвестклимат, модернизация экономики, подготовка кадров и государственно-частное партнерство. Как объяснили эксперты URA.RU, власти делают упор на небольшие компании, так как именно они становятся генераторами инновационных идей, которые должны привести к экономическому росту. Мишустин обошел московский технопарк «Калибр». Побывал на фабрике цифровой печати на ткани, посетил цеха производителя одежды для экстремально холодных условий, спорта, активного отдыха и путешествий, а также оценил беспилотные электромашины для перевозки грузов на закрытых территориях. Мишустин пригласил производителя электромашин принять участие 7 июня в выставке в Сочи, где будут девять премьер-министров стран Евразийского экономического союза, интересующихся такой продукцией. «Мы много обсуждаем с ними как раз такие варианты производства», — добавил глава правительства РФ. На заседании правкомиссии Мишустин напомнил, что на встрече с бизнес-сообществом президент РФ Владимир Путин предложил объявить в России пятилетие предпринимательского труда. «Важно наполнить его конкретной, предметной работой. Основные направления президентом были определены. Это улучшение делового, инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики и, конечно, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства. В тесном взаимодействии с регионами, муниципалитетами, общественными объединениями, бизнес-объединениями», — подчеркнул Мишустин. Участники правкомиссии обсудили подходы к поддержке малого и среднего бизнеса в России, которые лягут в основу стратегии его развития до 2030 года. По словам премьера, используя опыт необходимо выйти на качественный рост этой сферы, так как МСБ играет ключевую роль в структурной трансформации экономики, развитии машиностроения, обрабатывающей промышленности, IT, туризме, насыщении внутреннего рынка и увеличения занятости. Определены четыре направления, на которых власти сконцентрируют усилия, чтобы получить качественные изменения, рассказал Мишустин. Власти помогут начинающим предпринимателям, растущим компаниям, определят отраслевые точки роста. Отдельной задачей Мишустин выделил интеграцию малых и средних предприятий новых регионов, которая позволит им получить все меры господдержки. «Прозвучало много идей и интересных предложений по совершенствованию работы малого и среднего бизнеса. Мы проанализируем все предложения, подготовим меры и рассмотрим конкретный план действий, по тому, как поддержать именно пятилетку предпринимательства. Это отличное предложение. Это будет стимул, как для правительства, федеральных органов власти, региональных властей, так и для предпринимателей. В таком государственно-частном партнерстве подумать, как стимулировать развитием малого и среднего предпринимательства. Я услышал сейчас целый ряд важных предложений и про зонтичные поручительства, квоты на закупки МСБ, льготные режимы и так далее», — резюмировал премьер. Правительство стремится сделать малые и средние производства приоритетными для получения господдержки, объяснил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Премьер возглавляет лично комиссию, потому что придает этому направлению большое значение. Совещание — это первый шаг в работе над стратегией. На повестке дня — вопросы о длинных и дешевых деньгах, эффективность инструментов господдержки, капитализация, регуляторика малого и среднего бизнеса в отношении длинных кредитов. Государство показало свое видение развития бизнеса, а предприниматели — свое. На мой взгляд, надо продолжать обеление, обеспечить доступ к длинным инвестиционным кредитам, приоритет отдать производственному сектору, навсегда ввести параллельный импорт», — уточнил представитель бизнес-сообщества. Власти России стремятся обеспечить рост ВВП выше 3% с помощью повышения доли малого и среднего бизнеса в экономике, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Сегодня премьер обсуждал стратегию развития МСБ, а на прошлой неделе утвердил концепцию технологического развития РФ, где целый раздел посвящен малым и средним предприятиям, которые будут заниматься инновационным бизнесом. Программы технологического развития и экономический рост, которые может обеспечить бизнес, дают отдачу в стратегическом раскладе, отмечает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Действующим проектам помогать надо. Но проблема в том, что бизнес, при прочих равных, имеет достаточно короткую мотивацию. Проект должен быстро себя оправдать, иначе в него не будут вкладывать деньги», — комментирует политолог.