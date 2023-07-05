Культовый арт-объект тоже попал в сюжет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В эфире «Первого канала» вышел ролик, посвященный 300-летию Перми. В сюжете, который показали 5 июля в рамках шоу «Доброе утро», на всю Россию рассказали, что Пермь — это столица фестивалей.

«Город, который в этом году стал столицей фестивалей. Пермь в этом году отмечает 300-летие с небывалым размахом», — говорит автор сюжета. На кадрах показаны выступления группы «Чайф» на набережной Камы, события Дягилевского фестиваля и другие мероприятия, которые уже прошли в рамках празднования юбилея. В ролике также анонсируются предстоящие события.

В пресс-службе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, который также стал героем проморолика, URA.RU заверили, что видео — это редакторская работа Первого канала и в эфире оно было показано бесплатно. «Юбилей Перми гремит на всю страну и теперь вы знаете, где провести это лето», — отмечают в проектном офисе «Пермь-300». Между тем рекламные агентства, сотрудничающие с главным телеканалом страны, предлагают размещение минутного ролика в его эфире за сумму от 866 тысяч до двух млн рублей. Сюжет про Пермь длится три минуты.