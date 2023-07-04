В Нефтеюганском районе на Усть-Балыкском месторождении очевидцы заметили бьющий из земли нефтяной фонтан. В МЧС по ХМАО URA.RU пояснили, что на месте произошел разлив подтоварной воды.
«Неподалеку от Нефтеюганска с трассы виден нефтяной фонтан, который бьет в высоту на несколько метров. В воздухе чувствуется явный запах нефти», — сообщил URA.RU очевидец. Подтоварная вода является смесью воды с нефтью и другими примесями.
Происшествие случилось сегодня около пяти вечера. «Поступило сообщение о разливе подтоварной воды на Усть-Балыкском месторождении. Пострадавших и угрозы попадания подтоварной воды в водоем — нет. Локализация проведена, ликвидация выполняется силами шести единиц техники и 12 человек», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе МЧС по ХМАО.
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