Экономист Жаворонков предупредил о тенденции к снижению рубля

06 июля 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Рубль продолжит падение из-за снижения платежного баланса в РФ Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Снижение платежного баланса в России приведет к тому, что в долгосрочной перспективе рубль будет слабеть. Об этом URA.RU сообщил старший научный сотрудник Института экономической политики, экономист Сергей Жаворонков. «Вы не угадаете в краткосрочном периоде, в течение недели, месяца, что вырастет или упадет. Есть общая закономерность, что рубль будет слабеть хотя бы потому, что резко снизился наш платежный баланс, так как он упал за год на порядок. Это обуславливает то, что долгосрочно рубль будет слабеть», — сказал Сергей Жаворонков. При этом эксперт призвал россиян не играть на снижении рубля, так как есть риск потери средств. «Если вы хотите купить тысячу долларов, а затем продать тысячу долларов, то я не советовал бы это делать, потому что здесь вы можете не угадать. И не угадаете те валютные или рублевые интервенции, которые делает российский Центробанк, а у него достаточно приличные для этого есть инструменты», — заключил экономист. Рубль начал стремительно дешеветь перед долларом и евро. По мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, верхних границ для ослабления российской валюты нет. Эксперты считают, что обвал рубля вынудит Центробанк поднять ставку на ближайшем заседании.

Снижение платежного баланса в России приведет к тому, что в долгосрочной перспективе рубль будет слабеть. Об этом URA.RU сообщил старший научный сотрудник Института экономической политики, экономист Сергей Жаворонков. «Вы не угадаете в краткосрочном периоде, в течение недели, месяца, что вырастет или упадет. Есть общая закономерность, что рубль будет слабеть хотя бы потому, что резко снизился наш платежный баланс, так как он упал за год на порядок. Это обуславливает то, что долгосрочно рубль будет слабеть», — сказал Сергей Жаворонков. При этом эксперт призвал россиян не играть на снижении рубля, так как есть риск потери средств. «Если вы хотите купить тысячу долларов, а затем продать тысячу долларов, то я не советовал бы это делать, потому что здесь вы можете не угадать. И не угадаете те валютные или рублевые интервенции, которые делает российский Центробанк, а у него достаточно приличные для этого есть инструменты», — заключил экономист. Рубль начал стремительно дешеветь перед долларом и евро. По мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, верхних границ для ослабления российской валюты нет. Эксперты считают, что обвал рубля вынудит Центробанк поднять ставку на ближайшем заседании.