В ЯНАО вахтовик жестоко убил двух женщин ради украшений и денег

Мужчина ради денег избил и зарезал свою жертву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовику предъявлено обвинение в двух убийствах женщин, совершенных с особой жестокостью, отягощенных разбоем и кражей. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

В преступлениях обвиняется 39-летний безработный житель Оренбургской области. «В Новом Уренгое в декабре 2022 года злоумышленник пришел к местной жительнице, с которой состоял в близких отношениях. Он знал, что она стабильно получает заплату и дома у нее есть ювелирные украшения. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Потерпевшая скончалась. Как сообщил корреспонденту агентства источник в окружном следственном управлении, тело жертвы со следами жестоких побоев обнаружила подруга.

В ходе расследования было выявлено еще одно преступление, совершенное в сентябре 2022 года: обвиняемый убил еще одну женщину, с которой также встречался, и похитил у нее банковские карты. Тело этой женщины обнаружено не сразу.

Обвиняемый вину в убийствах не признает, но не отрицает кражу и разбой. В ЯНАО он прибыл для работы вахтовым методом, но в настоящее время является безработным. Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.