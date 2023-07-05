05 июля 2023
04 июля 2023

В ЯНАО вахтовик жестоко убил двух женщин ради украшений и денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ради денег избил и зарезал свою жертву Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовику предъявлено обвинение в двух убийствах женщин, совершенных с особой жестокостью, отягощенных разбоем и кражей. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

В преступлениях обвиняется 39-летний безработный житель Оренбургской области. «В Новом Уренгое в декабре 2022 года злоумышленник пришел к местной жительнице, с которой состоял в близких отношениях. Он знал, что она стабильно получает заплату и дома у нее есть ювелирные украшения. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Потерпевшая скончалась. Как сообщил корреспонденту агентства источник в окружном следственном управлении, тело жертвы со следами жестоких побоев обнаружила подруга.

В ходе расследования было выявлено еще одно преступление, совершенное в сентябре 2022 года: обвиняемый убил еще одну женщину, с которой также встречался, и похитил у нее банковские карты. Тело этой женщины обнаружено не сразу.

Обвиняемый вину в убийствах не признает, но не отрицает кражу и разбой. В ЯНАО он прибыл для работы вахтовым методом, но в настоящее время является безработным. Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовику предъявлено обвинение в двух убийствах женщин, совершенных с особой жестокостью, отягощенных разбоем и кражей. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. В преступлениях обвиняется 39-летний безработный житель Оренбургской области. «В Новом Уренгое в декабре 2022 года злоумышленник пришел к местной жительнице, с которой состоял в близких отношениях. Он знал, что она стабильно получает заплату и дома у нее есть ювелирные украшения. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Потерпевшая скончалась. Как сообщил корреспонденту агентства источник в окружном следственном управлении, тело жертвы со следами жестоких побоев обнаружила подруга. В ходе расследования было выявлено еще одно преступление, совершенное в сентябре 2022 года: обвиняемый убил еще одну женщину, с которой также встречался, и похитил у нее банковские карты. Тело этой женщины обнаружено не сразу. Обвиняемый вину в убийствах не признает, но не отрицает кражу и разбой. В ЯНАО он прибыл для работы вахтовым методом, но в настоящее время является безработным. Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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