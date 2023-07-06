В России ввели новое ограничение для уклонистов от армии

Глава ГИБДД Черников: уклонисты не смогут сдать экзамен на водительские права

06 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Уклонисты от армии не смогут сдать экзамен для получения водительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Граждане России, которые не явились вовремя в военкомат, не смогут сдать экзамен для получения водительских прав. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников во время пресс-конференции. «У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. <…> Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — заявил Михаил Черников. Прямая трансляция велась на сайте газеты «Известия». Такое ограничение будет действовать после 11 июля. Также, согласно закону о Едином реестре военнообязанных, человек не может управлять транспортным средством, если он не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. Закон о едином реестре был подписан президентом России Владимиром Путины в апреле. Благодаря этой системе будет налажена работа с уклонистами от армии. Единый реестр заработает к началу осеннего призыва.

Граждане России, которые не явились вовремя в военкомат, не смогут сдать экзамен для получения водительских прав. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников во время пресс-конференции. «У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. <…> Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — заявил Михаил Черников. Прямая трансляция велась на сайте газеты «Известия». Такое ограничение будет действовать после 11 июля. Также, согласно закону о Едином реестре военнообязанных, человек не может управлять транспортным средством, если он не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. Закон о едином реестре был подписан президентом России Владимиром Путины в апреле. Благодаря этой системе будет налажена работа с уклонистами от армии. Единый реестр заработает к началу осеннего призыва.