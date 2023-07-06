Песков: Зеленский приехал в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт

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Владимир Зеленский (на фото) хочет втянуть Болгарию в конфликт на Украине, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июля в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией, как и другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны влезли с головой и прямо и косвенно в этот конфликт понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что все старания Зеленского по втягиванию государств в военные действия никак не скажутся на исходе российской спецоперации.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июля в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией, как и другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны влезли с головой и прямо и косвенно в этот конфликт понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что все старания Зеленского по втягиванию государств в военные действия никак не скажутся на исходе российской спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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