Песков: Зеленский приехал в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт

06 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) хочет втянуть Болгарию в конфликт на Украине, сказал Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июля в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией, как и другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны влезли с головой и прямо и косвенно в этот конфликт понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что все старания Зеленского по втягиванию государств в военные действия никак не скажутся на исходе российской спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июля в Болгарию, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией, как и другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны влезли с головой и прямо и косвенно в этот конфликт понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что все старания Зеленского по втягиванию государств в военные действия никак не скажутся на исходе российской спецоперации.