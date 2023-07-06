В Екатеринбурге скончались от менингита два сотрудника Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, нижний тагил, скорая помощь
В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon от менингита Фото:

В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon из-за вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава.

«Уже двое сотрудников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в Екатеринбурге. Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздарава. Представитель ведомства Константин Шестаков подтвердил информацию о гибели двух человек.

Первый сотрудник скончался через день после того, как поступил в больницу. Второй сотрудник компании умер в день госпитализации.

Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудники начали вакцинироваться.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon из-за вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «Уже двое сотрудников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в Екатеринбурге. Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздарава. Представитель ведомства Константин Шестаков подтвердил информацию о гибели двух человек. Первый сотрудник скончался через день после того, как поступил в больницу. Второй сотрудник компании умер в день госпитализации. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудники начали вакцинироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...