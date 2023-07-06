В Екатеринбурге скончались от менингита два сотрудника Ozon

В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon из-за вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава.
«Уже двое сотрудников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в Екатеринбурге. Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздарава. Представитель ведомства Константин Шестаков подтвердил информацию о гибели двух человек.
Первый сотрудник скончался через день после того, как поступил в больницу. Второй сотрудник компании умер в день госпитализации.
Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудники начали вакцинироваться.
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