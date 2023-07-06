В Екатеринбурге скончались от менингита два сотрудника Ozon

06 июля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon от менингита Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon из-за вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «Уже двое сотрудников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в Екатеринбурге. Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздарава. Представитель ведомства Константин Шестаков подтвердил информацию о гибели двух человек. Первый сотрудник скончался через день после того, как поступил в больницу. Второй сотрудник компании умер в день госпитализации. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудники начали вакцинироваться.

В Екатеринбурге скончались двое сотрудников Ozon из-за вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «Уже двое сотрудников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в Екатеринбурге. Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздарава. Представитель ведомства Константин Шестаков подтвердил информацию о гибели двух человек. Первый сотрудник скончался через день после того, как поступил в больницу. Второй сотрудник компании умер в день госпитализации. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудники начали вакцинироваться.