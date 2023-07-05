В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Остальных сотрудников срочно вакцинируют.
«Вспышка менингита среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Известно как минимум о семи случаях. Зараза может распространяться через посылки», — сообщает telegram-канал Mash. Также СМИ уточняет, что в настоящий момент всех сотрудников начали вакцинировать, а к происшествию подключились сотрудники Роспотребнадзора.
В региональном ведомстве подтвердили, что было зафиксировано семь случаев менингита. «До получения результатов лабораторных исследований незамедлительно приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания», — сообщает пресс-служба. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора установили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан, установлены и контактные лица. Сейчас вакцинировано более 60 человек, проводится профилактическая антибиотикотерапия.
«Всего по состоянию на 5 июля 2023 года зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — уточняют в Роспотребнадзоре.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Ozon. На момент публикации новости ответа не поступало.
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