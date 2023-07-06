Свердловчане вступились за заведующую детским садом после смерти Далера Бобиева. Скрин

06 июля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

На прощание с 6-летним Далером Бобиевым 5 июля пришли десятки екатеринбуржцев. Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Реакция россиян на новость о задержании заведующей детским садом №546 в Екатеринбурге Анны Гилевой, которую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями после смерти воспитанника Далера Бобиева, оказалась неоднозначной. Некоторые вступаются за главу детсада и считают, что ее роль в этой истории преувеличена. URA.RU изучило реакцию читателей и приводит прямые цитаты. Основной аргумент тех, кто встал на защиту Анны Гилевой, связан с тем, что заведующая, в отличие от воспитателя, не находилась в прямом контакте с детьми. «При чем тут заведующая? Она сидит у себя, а вот к воспитателю вопрос — он ведь раздевался, спать ложился, должны были видеть побои», — пишет один из читателей. «Так можно всех соседей пересажать, они, возможно, видели на нем синяк или царапину и не доложили», — добавляет другой. «Почему в детском саду должны были забить тревогу, что нет ребенка? Опекун, например, отвечала, что ребенок болен или нечем оплачивать детский сад. Синяки? Вообще смешно. У кого из вас, диванные аналитики, не было в детстве синяков? Сейчас вообще очень модно стало во всем обвинять детские сады и школы, поливать грязью людей, которые, извините, жопы детям моют, ведь родителям некогда, они же уставшие», — негодует третий читатель. Кто-то предполагает, что на заведующую «переводят стрелки», чтобы найти виноватого. При этом есть и другой лагерь читателей — те, кто считает, что заведующую задержали справедливо. Например, сотрудница школы делится опытом, что им от администрации было дано четкое указание — в случае, если ученик не пришел на первый урок, срочно звонить родителям. Другой комментатор отмечает, что воспитатели получают медицинские знания в том числе для того, чтобы внимательнее следить за воспитанниками и их состоянием. «Все правильно, что задержали. Он столько месяцев не ходил в садик, где справки? Тут несколько дней не сходишь в садик, требуют справку», — пишет другой читатель. Кто-то считает, что куда более виноватыми в этой истории выглядят органы опеки. «Опекун могла забрать документы из сада, могла написать заявление на длительный отпуск, вообще никаких вопросов к детсаду в этом случае. Отслеживать и контролировать должна опека», — размышляет еще один комментатор. Далер Бобиев воспитывался в приемной семье и был найден мертвым в гараже опекунов. Датой смерти криминалисты назвали декабрь прошлого года. Выяснилось, что ребенок нередко приходил в детский сад с синяками и укусами на теле. Воспитатели замечали повреждения на теле воспитанника, но верили опекунше Веронике Наумовой. Та уверяла, что ребенок наносит их себе сам в приступе психического расстройства. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Сотруднице органы опеки и заведующей детским садом Анне Гилевой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. История Далера Бобиева — в материалах URA.RU. Вопросы у свердловчан возникают и к воспитателю Скрин сайта URA.RU Мнения свердловчан относительно виновности заведующей в смерти ребенка разделились Скрин сайта URA.RU Кто-то считает, что на заведующую хотят перевести стрелки Скрин сайта URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реакция россиян на новость о задержании заведующей детским садом №546 в Екатеринбурге Анны Гилевой, которую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями после смерти воспитанника Далера Бобиева, оказалась неоднозначной. Некоторые вступаются за главу детсада и считают, что ее роль в этой истории преувеличена. URA.RU изучило реакцию читателей и приводит прямые цитаты. Основной аргумент тех, кто встал на защиту Анны Гилевой, связан с тем, что заведующая, в отличие от воспитателя, не находилась в прямом контакте с детьми. «При чем тут заведующая? Она сидит у себя, а вот к воспитателю вопрос — он ведь раздевался, спать ложился, должны были видеть побои», — пишет один из читателей. «Так можно всех соседей пересажать, они, возможно, видели на нем синяк или царапину и не доложили», — добавляет другой. «Почему в детском саду должны были забить тревогу, что нет ребенка? Опекун, например, отвечала, что ребенок болен или нечем оплачивать детский сад. Синяки? Вообще смешно. У кого из вас, диванные аналитики, не было в детстве синяков? Сейчас вообще очень модно стало во всем обвинять детские сады и школы, поливать грязью людей, которые, извините, жопы детям моют, ведь родителям некогда, они же уставшие», — негодует третий читатель. Кто-то предполагает, что на заведующую «переводят стрелки», чтобы найти виноватого. При этом есть и другой лагерь читателей — те, кто считает, что заведующую задержали справедливо. Например, сотрудница школы делится опытом, что им от администрации было дано четкое указание — в случае, если ученик не пришел на первый урок, срочно звонить родителям. Другой комментатор отмечает, что воспитатели получают медицинские знания в том числе для того, чтобы внимательнее следить за воспитанниками и их состоянием. «Все правильно, что задержали. Он столько месяцев не ходил в садик, где справки? Тут несколько дней не сходишь в садик, требуют справку», — пишет другой читатель. Кто-то считает, что куда более виноватыми в этой истории выглядят органы опеки. «Опекун могла забрать документы из сада, могла написать заявление на длительный отпуск, вообще никаких вопросов к детсаду в этом случае. Отслеживать и контролировать должна опека», — размышляет еще один комментатор. Далер Бобиев воспитывался в приемной семье и был найден мертвым в гараже опекунов. Датой смерти криминалисты назвали декабрь прошлого года. Выяснилось, что ребенок нередко приходил в детский сад с синяками и укусами на теле. Воспитатели замечали повреждения на теле воспитанника, но верили опекунше Веронике Наумовой. Та уверяла, что ребенок наносит их себе сам в приступе психического расстройства. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. Сотруднице органы опеки и заведующей детским садом Анне Гилевой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. История Далера Бобиева — в материалах URA.RU.