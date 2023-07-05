В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший Далер Бобиев

В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
«Следователи СК России задержали в качестве подозреваемой и. о. заведующего детского дошкольного учреждения. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие полагает, что женщина знала о телесных повреждениях у ребенка, но не сообщила об этом в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.
Накануне в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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