05 июля 2023

В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший Далер Бобиев

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующую детским садом, куда ходил Далер, задержали за халатность Фото:

В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

«Следователи СК России задержали в качестве подозреваемой и. о. заведующего детского дошкольного учреждения. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие полагает, что женщина знала о телесных повреждениях у ребенка, но не сообщила об этом в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

Накануне в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург
Далера Бобиева похоронили по мусульманским традициям 5 июля
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В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга. «Следователи СК России задержали в качестве подозреваемой и. о. заведующего детского дошкольного учреждения. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие полагает, что женщина знала о телесных повреждениях у ребенка, но не сообщила об этом в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве. Накануне в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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